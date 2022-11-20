華爾街重新睇好中國股市　只因呢三個理由...

外媒報道，美國華爾街睇升中國股市的共識正在形成，中國政策轉變及11月份股市大反彈，催生樂觀情緒，令部分大行轉變長期以來的睇淡觀點。

向來謹慎的摩根士丹利上周調升中國股市目標價，料MSCI中國指數至明年底將上升14%。美國銀行也轉向戰術性睇好中國股票。

摩通觀點轉變更快，稱上月末中國股票的大跌為投資者提供增持機會，而在今年較早時間還曾將中國互聯網企業貼上「不可投資」標籤。

而華爾街大行之所以轉為睇好中國股市，與內地最近幾周政策調整有關。中國優化防疫政策，還出台積極的地產新政，同時與美國改善關係。

摩根士丹利首席亞洲和新興市場股票策略師Jonathan Garner上周受訪時表示，中國市場隨着利好消息不斷，可以開始表現得更好，且牛市或持續好幾個季度。而Garner及其團隊於今年較早前曾正確預判新興市場和中國市場會加大跌勢。

MSCI中國指數本月上升近24%，勢創1999年以來最佳表現；而10月份時下跌17%。恒生中國企業指數和那斯達克金龍中國指數也處於牛市區域。

大摩首席中國股票策略師Laura Wang表示，若中國繼續退出動態清零政策，且經濟進一步復甦，近期升勢或會持續。