【鎊匯走弱】美資趁低掃倫敦樓　佔比4年最高

在大幅加息下，今年美元匯價節節上升，又適逢英鎊同期大倒退，造就美國買家借助匯率優勢，殺入倫敦豪宅市場。測量師行萊坊(Knight Frank)的報告顯示，今年上半年，所有倫敦優質房產的海外買家之中，美國人佔比達14.5%，比例按半年上升8.3個百分點，也是自2018年初以來的最高。

事實上，反映美元強弱的美匯指數本年累升逾11%，高峰期在本年9月曾高見114.78，累升近兩成。反觀英鎊，今年累挫逾12%；在9月時，史上任期最短的英國首相卓慧思推出「迷你預算案」後，英鎊曾出現斷崖式下跌，最低在9月26日低見1.068美元水平。在此消彼長之下，持美元買英國樓優勢盡現。

倫敦豪宅經紀麥克道爾向外媒表示，在過去6個月他成功賣出了6間位於倫敦豪宅，其中有5間的買家都是美國人。當中不乏富人區的住宅，包括荷蘭公園、諾丁山、切爾西等。當中3間售價逾2,500萬英鎊(約2.31億港元)，其中一間的成交價更接近5,000萬英鎊(約4.62億港元)。賣方則最少一半為英國本土人。

麥克道爾估計，美國買家攻入高端豪宅，或因為不少美國對沖基金和金融企業遷入倫敦有關，加深了英美兩國的聯繫。有物業中介公司更稱，售價較低的倫敦住宅，近期美國買家佔比達3分之一，相較一兩年前僅佔10%顯著上升。並且這類買家多數以500萬英鎊(約4,620萬港元)或以上的物業為目標，當中大部分經已在倫敦居住，視本次匯率變動為入市的好機會。

英國其實亦有跟隨國際大趨勢加息，住宅按揭利率近期更高達6厘。不過，據悉這些美國買家入市，通常以現金一筆過付款，不受按揭利率上升影響。

美國家庭總負債128萬億

美國人大舉到英國買樓，但其實在美國本土，美國人最大的債務亦來自樓宇。根據紐約聯邦儲備銀行數據，今年第三季度美國家庭負債總額增加了3,510億美元，總負債達到16.5萬億美元(約128.7萬億港元)，按年增加8.3%，是2008年第二季以來的最大增幅。當中最大筆債務是達到11.7萬億美元(約91.26萬億港元)的抵押貸款，按年升1萬億美元或約9%。

自新冠肺炎疫情大流行近3年以來，按揭貸款債務合計增加了2萬億美元，不過紐約聯儲行數據顯示，新申請按揭貸款在第三季跌17%至6.33億美元，數字已漸回疫情前水平，畢竟利率飆升限制了買樓的需求，達拉斯聯邦儲備銀行表示，悲觀情況下，美國樓價或將下跌15至20%，將使經通脹調整後的消費支出減少0.5至0.7%。