黄永輝：憂慮石油需求前景　油價受壓向下

上星期油價下滑大約10%，WTI期油現貨月合約收市下跌10%至80.11美元一桶，布倫特原油下跌8.6%至87.74美元，接近9月底時的低位。WTI期油星期五曾低見77.24美元一桶。市場對需求前景惡化的擔憂，抵銷了早前一周美國CPI下降带來通脹回落以至美國聯儲局本輪周期明年初見頂的預期，以及期待內地優化新冠防疫措施帶來的提振。

星期一，OPEC將其2022年全球石油需求展望下調10萬桶/日至9,960萬桶/日，同時2023年球石油需求展望也下調10萬桶/日至1.018億桶/日。理由是中國的疫情及其巖厲的防疫政策、地緣政治不確定性和經濟活動疲軟。事實上，隨着Covid-19病例在地激增，影響到廣州、鄭州、北京、重慶等大城市，投資者開始擔心內地能否如願有效落地實施有關防疫的20條優化措施。

而過去一星期，每天都有三數位美國聯儲局官員出來發言、而雖然程度略有不同，但取態的基調盡皆一致，都是傾向强硬，要引導市場不要在現在就炒作聯儲局於2023年上半年停止加息，及在明年下半年開始減息。一眾聯儲局官員的訉息要點是12月聯儲局公開市場會議上可能考慮祗加息50個點子至4.25%至4.5%，而非一如過去四次會議每次加75個點子，但這並不代表聯儲局在不久將來考慮暫停加息，加息壓通脹的道路仍然漫長。其中以聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯布拉德於星期四發表的鷹派言論最為特出，引發市場對經濟以至原油需求下行的憂慮。當日布拉德提到美聯儲常提及的聯邦基金政策利率的「足夠限制的水平」時，展示了一張以Taylor-Rule測算聯邦基金政策利率的圖表，該圖表顯示測結果的利率範圍為5%至7%。當日，布倫特原油自10月18日以來首次低於90美元以下，WTI收市於每桶82美元下方，為9月29日以來的最低水平。

上星期，美國政府加速出售了410萬桶戰略儲備原油，比前兩星期的360萬桶和190萬桶多，抵銷了原油商業庫存減少540萬桶的影響，目前商業庫存現在比去年同期高出0.5%，而戰略儲備下降了35%。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝(上述謹為市場資訊提供，並不構成投資建議。)