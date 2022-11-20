將軍澳11月二手蝕讓比例達12%　將廣三房5年輸錢沽

將軍澳跨灣大橋即將通車，區內二手市場11月份暫錄逾150宗買賣，但近20宗為蝕讓，蝕讓比例達約12%。而近兩日(19、20日)再錄3宗，包括將軍澳廣場三房戶售690萬元，持貨約5年帳面仍蝕約20萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張永泉表示，灣仔壹環高層G室，實用面積約856方呎，套三房及工人套房間隔，以2,500萬元連車位易手，呎價約29,206元，新買家屬於用家，原業主於2012年以2015萬元買入單位及2013年以150萬元買入車位，持貨約10年帳面獲利335萬元。

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新界區

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳廣場3A座中層C室，實用面積約496方呎，三房間隔，10月放盤叫價730萬元，減價40萬元，以690萬元成交，呎價約13,911元，原業主於2017年以712萬元購入，帳面蝕約22萬元。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳日出康城LP6第5座高層N室，實用面積約379方呎，一房間隔，以600萬元沽出，低銀行估價79萬元，呎價約15,831元，原業主 2019年4月以624萬元購入，帳面蝕24萬元。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳怡心園1座中層C室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望球場景，以貼市價約530萬元放盤僅1日後即獲區內客洽詢，最終以約510萬元承接作自住之用，呎價約10,262元，新買家為區內首置客。

●中原柯勇表示，將軍澳居屋唐明苑A座高層11室，實用面積約597方呎，三房間隔，享市景，議價後以未補價第二市場價498萬元易手，呎價約8,342元，原業主於2017年5月以470萬元購入，當時亦未補地價，持貨5年多帳面僅獲利28萬元。

●中原黃仕斌指，將軍澳新都城8座低層G室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望園景，叫價730萬元，最終累減200萬元，以530萬元易手，呎價約14,601元，對上同類型曾以608萬元沽出，是次成交價再跌約13%，料屋苑年底做價或跌穿「5球」。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢西徑村單號屋複式戶，三房間隔，享山、海雙景，叫價438萬元，累減20萬元，以418萬元成交，減幅約4.6%，屬低市價一成，原業主於2009年8月以195元購入上址。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦豐苑F座中層7室，實用面積約436方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，議價後以已補價自由市場價515萬元易手，呎價11,812元，累減35萬元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山本月至今暫錄約32宗二手買賣，其中海栢花園5座低層B室，實用面積約394方呎，兩房間隔，開價約630萬元，議價後售610萬元，呎價約15,482元，新買家為用家，原業主於2018年以600萬元購入，持貨約4年帳面只賺約10萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田富豪花園F座中層B室，實用面積約670方呎，套三間隔，望河景，放盤4個月，原先叫價795萬元，減幅約10.9%，減87萬至708萬元成交，呎價約10,567元，原業主於2017年5月以772萬元購入，持貨逾5年帳面蝕64萬元。

●美聯吳仲軒稱，火炭駿景園5座低層A室，實用面積約676方呎，套三房間隔，原業主計劃明年移民，故於上月以980萬元放售單位，僅約一個月累減約120萬元，終以860萬元易手予區內換樓客，做價創同類單位4年新低，呎價約12,722元。

●中原王勤學表示，元朗尚悅13座高層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價448萬元，新近以438萬元沽出，呎價約12,338元，屬屋苑近年新低價，原業主於2016年12月以370萬元買入，持貨約6年帳面獲利68萬元，升值約18%。

●中原指，元朗原築2座高層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開價518萬元，日前以500萬元易手，呎價約11,111元，成交價創屋苑逾一年半新低，原業主於2014年10月以410萬元買入，持貨約8年帳面獲利90萬元，單位升值約22%。

●天置物業藍顯德表示，元朗御景園7座中層C室，實用面積約479方呎，開價600萬元，連車位售566萬元，呎價約118,16元，低銀行估價24萬元，原業主於2011年以240萬元購入。

●祥益黃文樂指，屯門公屋良景邨良華樓高層8室，實用面積約485方呎，獲一名區內白居二垂青，獲減價20萬元，加上有親友居於附近，可互相照應，決定於未補價第二市場以268萬元購入自用，呎價約5,526元。

●祥益陳秀春表示，屯門居屋新圍苑E座低層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，獲一名區內首置客購入，新買家有感樓價下跌，考慮到原業主減價10萬元，遂便決定放棄其白居二資格，已補價自由市場以410萬元即睇即買作自住，呎價約7,401元。

●祥益黃慶德透露，屯門恒福花園7座低層C室，實用面積約624方呎，套三房間隔，獲區外換樓客早前已沽出原居的單位套現，再度入市換樓，見上址屋苑鄰近家人，方便照應，遂便決定以670萬並一筆過付款購入自住，呎價約10,737元。

●中原李美賢稱，屯門居屋澤豐花園4座低層D室，實用面積577方呎，三房間隔，有裝修，已補價自由市場叫價460萬元，由於睇淡後市及準備移民，放盤兩星期即以400萬元易手，呎價約6,932元，原業主於2018年4月以438萬元買入，帳面蝕38萬元。

●利嘉閣譚健偉稱，荃灣映日灣2座中層C室，實用面積約218方呎，開放式間隔，望池景，叫價約498萬元，獲買家洽購，議價後累減約63萬元，以約435萬元易手，呎價約19,954元，原業主2019年斥約407.9萬元一手購入，約3年帳面獲利約27.1萬元。

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