啟德跑道區項目做價破頂　一周內刷新4次紀錄

未有大型焦點新盤推售之下，一手交投疏落。周末新盤市場兩日共錄約20宗新盤成交，按周回落約20%。不過，豪宅新盤再現破頂交易，啟德跑道區有項目一周之內四度刷新紀錄。

●啟德澐璟三房5,101萬沽 周內四度刷新跑道區紀錄

據項目成交紀錄冊，項目第8座12樓A室，實用面積1,525方呎，三房間隔，設私人升降機大堂，連1個車位，以5,101.13萬元成交，呎價約33,450元。同時，第6座26樓A室，為實用面積950方呎的三房戶，以3,653.08萬元連1個車位沽出，呎價約38,453元為項目及跑道區內新高。資料顯示，項目自上周一(14日)起以全招標形式推售首批118伙後，迄今累計沽出12伙，套現逾4.1億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期兩日沽6伙

上述6宗成交價介乎349.81萬至965.41萬元，當中，E座11樓1室，實用面積683方呎，採三房連儲物室間隔，以965.41萬元沽出，呎價約14,135元。資料顯示，整個ONE INNOVALE系列共3期，由今年8月初開售至今，合計已售出1,000伙，吸金逾49億元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽兩伙 涉逾1307萬

●大埔白石角朗濤三房3,594萬元招標沽出

●將軍澳日出康城OCEAN MARINI終止交易原價重售

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，有終止交易的單位重新沽出。該盤的第1B座26樓B室，實用面積547方呎，兩房連工作間隔，原本於2020年4月以937.5萬元沽出，惟交易於上周五(18日)終止，最新再以原價重新獲承接，呎價約17,139元。