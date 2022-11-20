10月工商舖租賃市場價量齊升　工廈物業走勢最理想

環球經濟進入加息周期，令本港工商舖買家入市態度轉趨審慎，轉買為租需求上升，帶動租賃市場價量平穩向好。中原(工商舖)資料顯示，10月工商舖市場共錄得約1,563宗租賃成交，涉及總金額約1.04億港元，按月分別上升約1.7%及14.3%。當中，以工廈物業期間涉及的成交宗數與金額按月升幅最顯著。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現價量齊升的走勢，據該行統計，10月該市場交投量對比2021年同期亦漲約3.4%，惟成金額按年少約0.95%。

工商舖三個範疇中，以工廈租賃市場走勢最佳。資料顯示，10月該市場共錄得約763宗租賃成交，對比9月反彈約16.1%，按年亦增約5.4%。而該類物業成交金額則約2,375萬元，按月急升約30.7%，較去年10月同期亦上揚約17.2%。其中，新蒲崗全新活化工廈Astisan Hub月內連錄多宗全層租賃成交，分別為地下、2至3樓、6樓及8樓，平均呎租18至25元不等。

至於商舖租務市場10月交投量及成交金額，分別約346宗與4,703萬元，按月均下跌約9.7%。上月商廈租賃成交量及涉額，分別約454及3,403萬元，較9月下跌8.7%與回升約11.1%。

潘認為，美國聯儲局連續4次加息，令投資市道蒙上陰霾，買家採取觀望狀態，放緩入市步伐。反而，因應投資物業成本上升，不少企業及商戶傾向先租後買，故帶動租賃需求有所上升。他預期，臨近年終，不少零售及餐飲行業需為聖誕新年檔期作部署，加上政府為入境旅行團提供針對性安排，料可帶動市場租務交投。