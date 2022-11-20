「歐洲龍婆」料明年歐洲核電廠爆炸？全球經濟難樂觀

2022年已近尾聲！明年會有甚麼事情發生，不如睇睇「歐洲龍婆」保加利亞已故失明女預言家萬加(Baba Vanga)的預言。她針對2023年作出一系列令人毛骨悚然的預言，包括核電廠爆炸，俗稱「太陽海嘯」的Moreton wave將侵襲地球，還有外星人襲擊事件。

龍婆預言，明年將會有一座核電廠爆炸。時值俄烏於2月中旬開戰，而歐洲最大核電廠正地處烏克蘭東部，目前仍是核心戰場，令人份外擔憂。

至於太陽海嘯是大尺度的太陽日冕激波在色球上的記號，就如太陽上發生海嘯，由太陽閃燄形成。

明年更會有外星人訪問地球，世界可能會「籠罩在黑暗中」，數百萬人將喪生。

龍婆更預言，明年將有一個大國因生化武器研究而發生災難，數十萬人將因而喪生。最後，乃至2023年，父母​​將能透過實驗室決定孩子的膚色及生理特徵。

雖然Baba Vanga已去世25年，惟共生前不少預言都在死後精準命中，例如911事件、奧巴馬當選、伊斯蘭國崛起及英國脫歐等，因而備受矚目。

據英國媒體報道，Baba Vanga在12歲時因為大風暴而神秘失明，從此她就能在夢中預見未來幻象。而她的預知夢預言有些精準無比，有些則完全失誤，因此其爭議亦不少。