聰明錢率先撈底港股　明年續炒美匯見頂

東驥基金管理董事總經理龐寶林透露，約一個月前已有「聰明錢」開始低吸港股，又謂有一些客戶因為注意到估值低殘而加倉。由於近期股市已反彈了不少，現時入市的除了散戶外，多數是作中長線部署的投資者。他認為，明年最值得注意的投資主題依然是美元匯價見頂，資金重新回流至其他市場。

龐寶林指出，目前市場氣氛已明顯好轉，皆因此前已反映了不少壞消息，現在「無消息已經是好消息」。隨着美元匯價近期回落，加上中美領導人在二十國集團(G20)峰會對話，推動股市近期大幅反彈。不過，他認為現時港股已累積了一定升幅，現階段未宜過分進取；並提到多數客戶在撈底時偏好不派息的增長股，皆因穩健型收息股此前「跌得唔多」。

展望明年，他認為美元見頂仍會是一大投資主題。美元、美息、通脹「三高」的情況將會逆轉，意味人民幣匯價有望回升，加上中港經濟復甦概念，料可吸引資金重新回流，因此看好明年中港股市表現。另外，在中美博弈持續之下，新加坡亦可望受惠，特別看好銀行、物業等板塊；內地經濟復甦亦有助刺激大宗商品需求。

惟要注意的是，他對美元見頂的預測，是基於聯儲局未有犯下政策錯誤。如果當局一心只顧着讓通脹回到2%的政策目標，是不切實際的做法，利率「要加好多先夠」，意味美元可能會進一步揚升。

事實上，華爾街大行也有着類似的觀點。摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett認為，明年有三大潛在催化劑助力新興市場復甦 ，一是上文也提到的美元見頂，讓新興市場受惠於本國貨幣升值；二是中國政策或重新轉向經濟增長；最後則是全球貿易關係不斷變化，為中國以外的新興市場提供了產業發展機會。