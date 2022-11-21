東方日報B1：積金月內人均賺兩萬　今年仍蝕3.8萬

臨近年尾，打工仔又要為強積金執倉。眾所周知，今年強積金「蝕到入肉」，年內跌幅達16%，料為2008年次按危機以來最傷。然而，隨着港股今個月迎來技術性牛市，疊加環球股市的反彈助攻，則帶挈強積金在11月轉升8%，幫荷包稍稍止血。專家建議，倘若打工仔早前趁市況動盪將所有資金轉泊保本基金，現時可考慮逐步轉換成股票基金，以保障自己份退休金。

晨星(亞洲)截至本月16日數據顯示，11月強積金「衰家食尾胡」為今年以來表現最好，上升8.6%，結束連續3個月跌浪。以約457萬名強積金成員計算，意味人均賺19,898元；惟首11個月人均仍然要蝕38,084元。

單計11月，全數投資基金組別均錄得正數，是今年首次。其中，多個月來慘成風眼的港股、中國及大中華股票均否極泰來包辦升幅首兩位，分別進帳24.62%及23.65%；惟累計11個月仍跌23.15%及27.78%。

外圍股市方面，向來穩打穩紮的美股則連同日股及歐股升2至8%；惟年內累計繼續「蝕到仆直」，跌幅分別為13.5%、17.68%及18.12%。

值得一提的是，11月市面上47隻港股基金升幅均逾20%，又以永明發行的包辦月內升幅三甲，升近30%跑贏大市，惟年內跌幅全部逾24%。

至於要數年內跑贏的基金，非一批保守、保證基金莫屬，但最多亦只累升1%；反之，年內跑輸的基金則「遍地開花」，最差為萬全強制性公積金計劃-美國股票基金及大中華股票基金，首11個月跌幅逾30%。

認可財務策劃師李澄幸表示，倘若打工仔為避險一早將資金轉泊保守、保證基金，現時可分階段轉出至均衡基金，亦即股債混合基金。

他解釋，由於中港股市估值不貴，加上內地防疫措施有放鬆迹象，而市場又普遍預期美國聯儲局明年加息步伐將會放緩，所以理論上明年的債券價格應受支持，建議大家可用「3、3、4」的比例，分3次將強積金轉出，然後再視乎明年局勢，部署是否採取進攻策略。

李澄幸又提及，打工仔不妨參考「100法則」，亦即用100減去自己年齡，作為股票部分的比重，因對年輕的打工仔而言，更能承受風險資金升跌；至於30至40歲人士的強積金供款調整至股債「五五波」則較合適，因不少已累積了一定供款。

上古國際集團董事梁彥穎認為，打工仔在部署強積金時可留意股市的「雙底」技術指標，且不排除未來仍有新一波跌勢，所以現時一注(All In)入市的風險會很大；惟他補充，由於現在股票估值不高，若打工仔之前把所有資金放在保本基金，可考慮逐步兌換為股票基金，以便坐享其成待股市重拾升勢。

不過，高富金融集團投資總監梁偉民對港股是否踏入牛市有保留，原因是近日的反彈市況只是憧憬內地防疫政策進一步鬆綁。他認為，年輕一族在強積金配置上可較為進取，將八至九成的強積金放在股票組別，又以亞洲及港股佔比達六成較高，因相關估值低；反觀歐洲佔比只可在兩成之下，因市場普遍估計當地明年經濟表現較差；美股方面，觀乎標指市盈率在19倍不算便宜，建議比例同樣約佔兩成。