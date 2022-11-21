本周財金焦點：多地PMI出爐　美國感恩節假期料交投淡靜

本周新西蘭和南韓央行分別在周三(23日)和周四(24日)議息，外界普遍預期兩者將繼續加息對抗通脹，若成事，將是前者第9次連續加息。至於本周美國因感恩節假期只有三天半交易，料美股交投趨淡靜。不同，周四(24日)公布的本月(11月)初議息會議紀錄仍是市場焦點，投資者將進一步了解聯儲局官員對放慢加息步伐的取態。另多個經濟體公布採購經理指數(PMI)為另一市場焦點。

【周一】

●德國10月生產物價指數(PPI)

【周二】

●歐元區11月消費者信心指數

●Zoom、戴爾(Dell)、Best Buy及Dollar Tree公布業績

【周三】

●新西蘭央行議息結果

●歐元區、英國及美國11月標普製造業及服務業採購經理指數(PMI)

●美國10月耐用品訂單和新屋銷售

●Nordstrom公布業績

【周四】

●美國聯儲局議息會議紀錄

●南韓央行議息結果、10月生產物價指數(PPI)

●日本11月標普製造業和服務業PMI

【周五】

●新加坡第三季國內生產總值(GDP)和10月工業生產

註：香港時間