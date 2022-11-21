港股黑期低水30點　比特幣跌2.6%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至106.94；港匯見7.8194；離岸人民幣(CNH)報7.1254；美元兌日圓處140.28；歐元報1.0327，英鎊報1.1881。金價處1,751.66美元。布油報87.85美元，紐油報80.28美元。比特幣跌2.6%，至1.62萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●道指上周五(18日)收報33,745點，升199點或0.59%；標指收報3,965點，升18點或0.48%；納指收報11,146點，升1點。全周計，道指變動不大，標指跌0.7%，納指累跌1.6%。

●港股ADR指數上周五下跌，按比例計算，收報17,948點，跌96點。

●即月恒生指數夜期收報17,922點，跌71點，低水71點，成交16,372張。

●紐約期油上周五收報每桶80.08美元，跌1.56美元或1.9%；布蘭特期油收報每桶87.62美元，跌2.16美元或2.4%。

●紐約期金上周五收報每安士1,754.4美元，跌8.6美元或0.49%。

●英國富時指數上周五收報7,385點，升38點或0.53%；德國DAX指數收報14,431點，升165點或1.16%；法國CAC指數收報6,644點，升68點或1.04%。

●富時全球股票指數系列新納入4隻港股，包括天齊鋰業、中國石墨、快狗打車及美因基因。

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