周樂樂：賽道股熱度不減　密切留意政策風向

上周，A股呈現先高後低的走勢，上證與深證成指全周小幅收漲。其中，重要指數方面，除創業板指下跌0.65%外，上證50、科創50與中證500均收漲。申万一級行業中，17升14跌，最強三大行業是醫藥生物(+6.15%)、傳媒(+5.12%)、計算機(+3.86%)，最弱三大行業是煤炭(-5.82%)、有色金屬(-5.29%)與電力設備(-3.50%)。數據上看，上周賽道股迎來局部修復，板塊切換速度依然較快，醫療及信創板塊為短期炒作熱點。

國內市場，10月金融數據顯示，企業中長期貸款持續改善，而居民購房需求低迷是拖累信貸數據的關鍵指標。 10月經濟運行數據則表明，疫情阻礙和房地產市場低迷是經濟擴張差過預期的原因所在。因此，國家持續進一步完善疫情防控措施，並頻出政策呵護房地產市場的平穩運行，在「三季度貨幣政策執行報告」中，央行對經濟前景的信心亦有所強化。展望來看，鑑於外部需求持續走弱，強化內需以維穩經濟增長成為必然，不僅疫情防控將更加精準，而且維穩房地產市場預期的政策也仍有空間，更為重要的是，面對內生增長的動力不足和預期轉弱的現狀，市場對於後續寬鬆的貨幣政策的預期持續在增強。

外圍環境而言，上周前半周，美國通脹數據雙雙超預期走低，令市場對緊縮力度趨緩的預期進一步強化，10月CPI和PPI按年增速分別回落至7.7%和8.0%，大幅低過市場預期。但之後公佈的10月份失業數據好於市場預期，反映就業市場強勁，疊加美國最新10月份零售數據強勁，以及美聯儲官員對加息再次出現鷹派輿論，導致市場反復出現美聯儲加息的憂慮，使美股走勢偏弱。筆者認為，美國通脹水平見頂回落已經成為大概率事件，當然美聯儲並沒停止加息，市場對其加息步伐將存在分歧，這是美股震蕩的重要原因。中線來看，美聯儲加息周期出現拐點成為大概率事件，短期震盪可以為中期建倉投資者提供機會。因此美股震盪上揚概率較大，重點關注新能源等成長性行業。

展望後市，國內與外圍消息面改善，將使市場出現情緒修復反彈行情，港股與A股中期底部大概率可以確認。策略上，短期重點關注因美股加息轉向、國內政策糾偏而受益的行業超跌反彈的機會，如：科技、文化娛樂、醫療等行業，同時，等待新能源電池、新能源、信創、高端設備與新型材料等核心企業充分調整後，進行中線部署。

勝利證券副首席運營官 周樂樂