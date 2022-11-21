陳沛泉：FTX破產引發幣圈深度洗牌

11月11日，世界大型虛擬貨幣交易所之一的FTX，連同FTX US， Alameda Research宣布破產。而就在今年1月，FTX以320億美元估值完成4億美元融資，並且其FTX US部分以80億美元估值另外融資4億美元。

在今年上半年LUNA-UST重創Three Arrow， Babel Finance等大型虛擬貨幣行業龍頭之時，Sam Bankman-Fried(SBF)作為最後貸款人的角色為數個機構提供援助，一時風頭無兩。在FTX快速墜落的一周時間內，許多經營細節被披露出來：FTX大規模轉移客戶資產至其創始人控制公司Alameda Research用於支撐FTX發行的平台幣FTT的幣價。同時Alameda Research將購買回來的FTT進行抵押融資，從而加大槓桿，為今天的覆滅埋下伏筆。Binance決定大規模拋售其持有的FTT開啟死亡螺旋。

危機發生后，引發整個虛擬貨幣圈對CeFi的安全性產生懷疑，很多客戶從各種中心化交易所中提出資產到自己的錢包當中。各大中心化交易所都面臨流動性問題，影響非常廣泛，且還在不斷發酵中。

在本行看來，此次危機應該促使虛擬貨幣圈進行深度洗牌，從商業模式，風險控制方式必須重新調整。今年發生在虛擬資產行業看到的種種危機和亂象，並不新鮮，在過去幾百年金融的發展中都發生過。當我們相信虛擬資產是百年來第一個新資產類別時，虛擬資產規模若要從現在的萬億美元基本去到數十萬億美元規模，整個行業必須引入金融級別的監管，讓所有的市場參與者對系統安全和投資者保障有着基本信心和穩定的預期。

例如客戶資產隔離與資本充足率要求，以防止企業挪用客戶資產，和控制企業槓桿倍數。 金融級別的監管關鍵在於，用機制和流程規範來代替過分人治。通過流程系統來幾何級地提高整個的違法難度和成本。通過上述措施，FTX危機本可以避免。

另一方面，整個加密貨幣的參與者對合規的認知將被更新。經過此役之後，可見投資者教育的是在被動加快的。現在所有參與者和潛在投資人必須清楚甚麼是受監管和合規的重要性。用戶人數與規模大與是否做到真正客戶資產保障沒有必然聯繫。只有在主流金融監管者下持牌的中心化交易所才能真正避免上述危機重演。

筆者認為，這一趨勢已經開始。當FTX危機開始之後，香港證監會的獲批進行虛擬貨幣交易的交易所和券商，都已經明確感受到客戶意向快速上升。

勝利證券執行董事 陳沛泉