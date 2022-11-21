港股曾挫600點 科網股領跌 康師傅逆市揚

港股跌幅擴至超過600點，恒生指數直插落17,389點，即10天線水平(17,402點)始喘定，暫維持逾500點跌幅，於17,400點水平上落。國企指數跌200點；科技指數跌150點，主板成交350億港元。

大型科網股領跌，美團跌6.1%；京東集團跌5.8%；阿里巴巴跌5.4%；網易跌4%；小米集團跌3.9%；百度跌3%；騰訊跌3%。

金融股合力拖低大市，友邦保險跌4%。香港交易所跌4.2%；中國平安跌5%；招商銀行跌2.9%；工商銀行跌1.1%；建設銀行跌0.9%；滙豐控股跌0.3%。

世界盃開鑼，之前炒上的啤酒股回吐。百威亞太挫7.3%；華潤啤酒跌5.7%；青島啤酒跌4.9%。

康師傅重新「染藍」，股價飆4.6%。藍籌新貴華潤萬象生活倒跌1.2%；海爾智家靠穩。

【09:20】港股續回吐 科網股領跌 友邦挫2%

港股開市下跌，恒生指數挫338點或1.88%，報17,654點；國企指數低開129點或2.11%，報5,996點；科技指數跌106點或2.84%，報3,636點。

大型科網股領跌，美團跌4.6%；京東集團跌3.6%；阿里巴巴跌3.5%；百度跌3%；騰訊跌1.9%；網易跌1.7%；小米集團跌近1%。

金融股跟隨大市向下，友邦保險跌2.4%。香港交易所跌2%；中國平安跌2.2%；招商銀行跌2.6%；建設銀行跌1.3%；滙豐控股跌0.3%。