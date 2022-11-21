李偉傑：港股料回吐至萬七點　藍籌新貴睇好...

港股周一(21日)早段曾跌逾600點，華盛證券經紀部董事李偉傑指，因未有新的重大利好因素，大市反彈動力減弱。畢竟恒指由之前萬四點水平急升上來，有回吐壓力亦無可厚非，加上聯儲局個別官員放鷹及受內地疫情困擾，恒指有機會回調至17,000點，至於上方阻力位則在18,800點。