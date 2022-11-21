李偉傑：港股料回吐至萬七點 藍籌新貴睇好...
2022年11月21日 10:38
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華盛證券經紀部董事李偉傑
港股周一(21日)早段曾跌逾600點，華盛證券經紀部董事李偉傑指，因未有新的重大利好因素，大市反彈動力減弱。畢竟恒指由之前萬四點水平急升上來，有回吐壓力亦無可厚非，加上聯儲局個別官員放鷹及受內地疫情困擾，恒指有機會回調至17,000點，至於上方阻力位則在18,800點。
3隻恒指新貴包括康師傅(00322)、華潤萬象生活(01209)及海爾智家(06690)，將於12月5日正式染藍。李表示，被動資金追入只會對股價起短暫支持作用，但長遠走勢仍要看業績，或是否屬當炒板塊。李比較睇好海爾智家，因業績過去能平穩增長，而且憧憬內地樓市政策能刺激民眾買樓，料會帶動家電需求，擴大收益。
另外，富時全球股票指數系列的季度審議結果亦出爐，富時全球股票指數系列新納入4隻港股，包括天齊鋰業(09696)、中國石墨(02237)、快狗打車(02246)及美因基因(06667)，惟相關股份未有受消息刺激大幅向上。不過李指出，若炒波幅的話，可留意天齊鋰業，內地新能源車市場仍有發展空間，可待股價調整至之前的橫行平台位，即約60港元水平吸納。
京東集團(09618)上季扭虧為盈，李認為業績有明顯改善，又沒有被大股東減持壓力，相信只要內地疫情無嚴重加劇，中線反彈機會較大，可在200元邊吸納，上望230元。