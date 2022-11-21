【高盛推介】騰訊業績後連跌3日　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周三(16日)公布今年第三季業績勝預期，但上周四(17日)起連跌，上周五(18日)失守290港元水平，周一(21日)早段繼續下跌。現報283.4元，跌約1.5%。騰訊今年第三季，非國際財報準則純利升1.6%至322.54億元人民幣，及後有券商料騰訊2023年將重新加速增長。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約130萬元。淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約1億元。

觀察港股通資金流向，則見上周五北水繼續買入騰訊，錄得約3.8億元資金淨買入。

騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高槓桿。

騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。

騰訊購26229，行使價320元，2023年3月13日到期，實際槓桿6.6倍，中期、低街貨。

騰訊牛61076，收回價260元，行使價257.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛60385，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

騰訊沽28275，行使價212.8元，2023年7月24日到期，實際槓桿3.9倍，中年期、低街貨。

騰訊沽23702，行使價260元，2023年2月21日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。

騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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