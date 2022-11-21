【高盛推介】騰訊業績後連跌3日 資金兩邊部署
2022年11月21日 11:05
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周三(16日)公布今年第三季業績勝預期，但上周四(17日)起連跌，上周五(18日)失守290港元水平，周一(21日)早段繼續下跌。現報283.4元，跌約1.5%。騰訊今年第三季，非國際財報準則純利升1.6%至322.54億元人民幣，及後有券商料騰訊2023年將重新加速增長。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約130萬元。淡倉於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約1億元。
觀察港股通資金流向，則見上周五北水繼續買入騰訊，錄得約3.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意高槓桿騰訊購(26140)。低面值選擇可留意高槓桿騰訊購(25082)。中期選擇可留意低街貨騰訊購(26229)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(61076)，遠牛選擇可留意騰訊牛(60385)，與現價有約25及35元收回距離。
騰訊購26140，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高槓桿。
騰訊購25082，行使價340元，2023年3月6日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。
騰訊購26229，行使價320元，2023年3月13日到期，實際槓桿6.6倍，中期、低街貨。
騰訊牛61076，收回價260元，行使價257.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛60385，收回價250元，行使價247.2元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
騰訊沽28275，行使價212.8元，2023年7月24日到期，實際槓桿3.9倍，中年期、低街貨。
騰訊沽23702，行使價260元，2023年2月21日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。
騰訊熊69977，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。