新一屆《期神爭霸戰》　投資初哥奪青年組冠軍

頒獎典禮日前於耀才證券總部舉行，公開組冠軍由黃偉中奪得，年輕投資初哥黃子樂奪得青年組冠軍，分別贏得Apple Macbook Pro和期神獎盃。由芝商所代表王聞惠及耀才執行董事兼行政總裁許繹彬為30名得獎者頒授獎項，包括Apple Macbook Pro、Apple iPhone 13 Pro Max、五星級酒店現金禮券及任天堂Switch Lite等，總值逾10萬港元。

許氏指，今次與芝商所合力舉辦模擬投資比賽，希望藉此讓投資新手透過活動了解不同種類和市場的投資產品，學習環球期貨投資基本知識，了解各產品的市場走勢、交易及系統操作的模式，並運用各項投資策略以達到財富增值的目標。此比賽吸引眾多青年初哥及新客戶了解環球期貨知識，學懂期貨投資理念和應用方法。

有得獎者表示，是次比賽的模擬交易系統是根據真實交易環境和市場數據去操作，不但切身體驗到瞬息萬變的投資市場，又可以在零風險下測試個人投資策略以及對市場走勢的判斷，更因此贏取經驗及獎項，紛紛對此類活動大表歡迎。