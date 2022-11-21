陳偉明：港股已見低　短線或有回吐壓力

美國加息預期降溫，加上憧憬內地政策轉向穩經濟，港股由10月尾底位14,615點開始一口氣爆升逾3,800點，上周三(16日)最高曾見18,414點。雖然港股很大機會在10月14,615點已見底位，但短期似乎已反映大部分利好消息，因此筆者上周預早提醒各位不要高追，相反更可考慮在18,000點以上主動開淡倉，結果今早港股已回落至17,500點以下。

這次港股回落並不難估，美國通脹數據回落，但估計仍然在偏高水平好一段時間，內地放寬入境防疫措施，但近期內地疫情有擴散迹象，中美元首會面當然不會反面，但長期中美鬥爭仍在，加上港股近期升幅已巨，當市場沒有新的利好消息出現，自然很容易借勢調整。

上周初港股成交額連續兩日超過2,000億港元，市場情緒亢奮，大多認為升市成交增，利好後市表現，即使恒指後期明顯在18,500點前遇阻，仍然盲目相信升市成交增，跌市成交縮，買貨勁，沽壓少，港股仍然有力向上破頂。

技術上，港股大約17,500點附近短暫可能有支持，但小心在美國加息預期再次升溫及內地疫情擴散這兩大因素下，有跌至16,500點以下的風險。策略上傾向減持科技板塊，並在期指反彈至17,700點以上小注Long Put下月價外1,000點恒指期權對沖倉位下跌風險，重點留意港股跌至16,500點以下的分注低吸機會。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明