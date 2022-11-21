內地擬將5市打造成科創金融改革試驗區　提19項政策

人民銀行、發展改革委、科技部、工業和信息化部、財政部、銀保監會、證監會、外匯局八部門，印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》。

《總體方案》着眼金融、科技和產業良性循環與互動，緊扣科技高水平供給和區域高質量發展，以金融支持長三角協同創新體系建設，加快構建廣渠道、多層次、全覆蓋、可持續的科創金融服務體係為主線，從健全科創金融機構組織體系、推動科創金融產品創新、充分利用多層次資本市場體系、推進科技賦能金融、夯實科創金融基礎、紮實推進金融風險防控七個方面提出19項具體政策措施。

方案提，通過5年左右時間，將上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市科創金融改革試驗區打造成為科創金融合作示範區、產品業務創新集聚區、改革政策先行先試區、金融生態建設樣板區、產城深度融合領先區。推動上海國際金融中心和具有全球影響力的科技創新中心核心功能再上新台階，深入推進南京市建設引領性國家創新型城市，杭州市建設國內現代科創金融體系的實踐窗口和金融服務科技創新發展的示範基地，合肥市打造具有國際影響力的科技創新策源地和新興產業聚集地，帶動嘉興市爭創長三角科技成果轉化高地和科創金融一體化服務基地。

《總體方案》的出台，有利於進一步協同推進原始創新、技術創新和產業創新，推動形成金融供給和需求結構平衡、金融風險有效防範的良好生態，打造科技創新和製造業研發生產新高地。