威勝控股11月累計獲取4.38億元海外合同

公司於墨西哥成立的全資附屬公司WASION,S.DE R.L.DE C.V.從墨西哥聯邦電力委員會(「CFE」)奪得價值約350百萬元人民幣(約383百萬港元)的智能電表招標合約。CFE在墨西哥境內為約5,000萬名用戶提供服務。

公司於巴西成立的全資附屬公司 Wasion da Amazonia Industria de Instrumentos Electronicos S.A.從Celesc及另一分銷商奪得總值約2,000萬元人民幣(約2,200萬港元)的智能電表招標合約。Celesc是位於巴西西南部的電力公司，覆蓋約260萬名用戶。

公司於坦桑尼亞成立的附屬公司Wasion Group(Tanzania)Limited從坦桑尼亞電力供應 (「Tanesco」)奪得價值約3,000萬元人民幣(約3,300萬港元)的智能電表招標合約。Tanesco是坦尚尼亞境內唯一的國有電力公司，覆蓋約1,500萬名用戶。