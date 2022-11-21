【向世界錢進】英國陷能源危機　移居當地慎防被「斷氣」

如果說英國人今個冬天寢食難安並不為過。由於俄烏戰事和參與制裁，英國正逐步陷入能源危機，燃氣和電力的供應壓力巨大，民眾隨時要冒着「斷氣」風險度過寒冬。

英國氣象局預測今年11月至明年1月，當地平均氣溫介乎攝氏4至6度，低於過去5年平均水平，意味今年出現寒冷冬天的可能性比往常略高。氣溫下降將推高家庭的取暖需求，惟相比其他歐洲主要經濟體如德國、法國，英國能源儲備較弱。

天然氣庫存僅夠用9天

英國天然氣公司警告，當地目前的天然氣庫存只足夠9天使用，而德國和法國的儲氣量分別足夠89天和103天使用。

英國國家電力供應公司亦指，如果天然氣短缺導致可以使用的發電燃料減少，部分地區將需要實施限電，屆時英國家庭和企業可能會面臨每次3小時的間歇性停電。

家庭拖欠電費破紀錄

再者，能源價格飆升，亦使很多英國家庭的生活陷入困境，尤其是對低收入家庭衝擊較大。數據顯示，英國普通家庭目前平均每月支付的採暖和照明費用大約是去年同期的兩倍。此外，今年第二季，英國有200多萬戶家庭拖欠電費，比第一季度增加約25%，打破歷史紀錄。

英國信用卡機構上月調查顯示，愈來愈多英國人透過減少夜生活、自帶午飯上班、少買新衣服等辦法省錢，以確保能夠支付今年秋冬季的能源帳單。

擬購入美LNG助過寒冬

為緩解能源危機，據報英國將與美國達成一項重大的天然氣協議，屆時美國將在未來一年向英國出售約100億立方米的液化天然氣(LNG)，有關交易的討論已進入最後階段，有可能會在一至兩周內公布，惟目前尚未清楚今年冬天將有多少美國天然氣能進入英國能源系統，助英國人取暖過冬。

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民眾慳錢抗通脹 垃圾食物重回主流

全球通脹居高不下，食品、能源及民生商品等價格近月加幅驚人，普羅大眾要勒緊褲頭度日。就英國而言，由於接近三分之二的食品要從外國進口，英鎊貶值更令食品價格進一步攀升。不少英國家庭為節省膳食開支，近期更漸漸認為吃飽可能比吃好重要，促使垃圾食物重回主流。

現在一般英國家庭的餐單中，不少已剔除新鮮蔬菜水果、鮮魚、鮮肉及有機食品等相對健康的選擇，取而代之是薯條、加工肉類及急凍薄餅等被視為營養欠奉的垃圾食物，原因是這類食物既便宜又吃得飽，可減輕家庭每月在食品上的開支。再者，英國面對寒冬將至，暖氣不可或缺，家裏的財政大臣更要費煞思量，在每月有限的收入中調配好衣食住行各項開支。

生鮮食物漲價強勁

在9月份，英國市場新鮮蔬菜及鮮牛肉的價格同樣按年上漲了14%，鮮魚上升15%，雞肉升17%，雞蛋和低脂牛奶的價格更分別大升22%和42%。如果要堅持吃得健康，少不免要付出更多金錢。

相對而言，由於大企業可規模生產加工食品，抗衡原材料上漲帶來的壓力，使垃圾食物的加幅相對溫和。例如煙肉及香腸等加工肉類，價格按年升12%，急凍薄餅一年加價未到10%，糖果和朱古力價格按年更分別只升6%和3%，這對小孩無疑是喜訊，而對於付費的大人，亦可減低「荷包」受到的衝擊。

吃即食食品省電氣

儘管大家深明廉價加工食品高油高鹽高糖，且加入了不少添加劑，吃得多對身體無益，但當有沒有得吃也成為問題時，還強求避開垃圾食物，就未免脫離現實。有調查顯示，部分英國家庭餐桌上沒有足夠食物，索性減餐縮食，一日三餐變兩餐，兩餐變一餐，極端情況下甚或要一整天餓着肚子。即使是原本生活相對舒適的受訪者，面對生活成本壓力持續上升，也正採取對策減省食物開支和奢侈享受，為未來的艱難日子作好準備。

此外，英國各地都有食物銀行幫助生活遇上困難人士，而近月觀察所見，生鮮食品不再是領取食物人士的首選，因回家還要用電或煤氣烹煮食材，但他們付不起愈見高昂的能源費用，所以寧願領取可以即開即食的垃圾食物。

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逾14萬港人申BNO簽證

18歲以下佔近三成最多

英國政府去年1月推出英國國民(海外)護照(BNO)「5+1」途徑移民英國計劃，使愈來愈多港人探討移民英國的可行性並付諸實行。最新數據顯示，已有超過14萬名港人申請BNO簽證，當中以18歲以下人士佔近三成比例最多。

截至今年6月底，約14.2萬名港人申請BNO簽證，當中約3.86萬人是隨家人申請的18歲以下人士，佔整體申請人數約27.1%。其次是35至44歲群組，約3.26萬人申請，佔整體約22.9%，這批申請者是勞動市場之主力，消費能力亦較高。至於45至54歲群組有約2.78萬人申請，佔比19.5%；25至34歲人士有約1.77萬人申請，佔比12.4%。以上4個年齡組別的申請人數合共佔整體82%。

97後出生快可獨立申請

目前在1997年7月1日香港回歸後出生的港人，只能與父母其中一方同行，才可移居英國生活、工作或讀書。不過，英國早前修改移民條例，放寬BNO簽證申請資格，只要父母其中一人擁有BNO，1997年7月1日或之後出生港人也可以自行申請BNO簽證，並獨立前往英國。按照入境規定更新，1997年後出生港人的伴侶及子女均符合申請資格，措施預計會於今月30日起生效。