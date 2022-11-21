瑞銀財管：主要央行料明年次季完成加息周期

市場憧憬通脹降溫，令投資環境更為有利。瑞銀財富管理首席投資總監Mark Haefele認為，2023年將是有望出現轉折點的一年，目前採取避險措施的投資者需要規劃何時以及如何在2023年重新轉向復甦主題。長遠來看，私募市場是布局於未來十年長期趨勢的一種方式，尤其是在數碼化和能源安全領域。

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告指，踏入2023年之際，通脹依然居高不下、利率走高，以及經濟增長預期放緩等因素，建議應該增加防禦性和價值板塊，因受經濟走弱的影響相對較少，而且價值股在高通脹環境下往往表現良好。

該行指出，在基準情況下，通脹下降使美國聯儲局、歐洲央行、瑞士央行和英國央行，在2023年第一季或最遲於2023年第二季完成加息周期。至2023年底，美國和歐洲的通脹年增率可能接近2%的目標，為考慮減息帶來支持。在此情況下，予標普500指數明年6月底目標價3,700點，上行情景4,400點，最壞3,300點；美國10年期國債收益率在基準情況下目標3.5%，最好及最壞分別予1.5%及4.5%。

瑞銀提到，美國仍處於擴張態勢，但動能逐漸放緩，而歐元區和英國可能已處於衰退。中國經濟復甦繼續推遲。能源危機隨着冬季過去而開始緩解，歐洲經濟增長應在2023年中期有所改善。隨着通脹放緩、經濟增長回暖，週期性股票和成長股可能在明年晚些時候出現更具吸引力的買入機會。