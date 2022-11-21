瑞銀財管：內地維持「清零」　推遲經濟復甦

中國維持新冠肺炎「清零」政策 ，瑞銀提到，在基準情景下，中國經濟復甦繼續推遲，預期在2023年第三季才重新開放，並推動全年經濟增長回升至約5%水平。同時留意到當局正就重新開放開展準備工作，包括縮短隔離期、縮小核酸檢測範圍以及放寬密接追蹤等工作，相信中資耐用消費品和服務、互聯網以及部分工業板塊為主要受益者。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭認為，中國在防疫方面的正面消息，可能會迅速提振市場情緒，投資者應為潛在的轉折點做好準備，強調亞洲長期創新趨勢持續發展，意味着未來充滿具吸引力的機會，特別是目前亞洲市場的低估值，為主要資產類別提供入市機會，例如南韓和台灣的早期周期性股票、優質投資級債券，以及領先基礎科技公司等，相信亞洲貨幣與科技股估值應從明年第二季開始有所好轉。

該行預期，美國將繼續保持對中國的強硬立場，中國內地半導體將首當其衝，當地半導體企業受影響的程度將較台灣、日本和南韓同業明顯。

另外，瑞銀仍然看好香港明年的民生類的零售行業，因其在宏觀經濟放緩時較具韌性，惟預期中國內地及香港的房價或下滑。