調查：85%港投資者指對主題基金產品有認識

港股今年表現「勁chok」，環球資產管理公司安聯投資一份調查發現，香港投資者開始積極關注主題投資，有85%受訪者表示對主題基金產品有所認識，更有七成人在主題投資方面並沒有「快速致富」心態，主要視其為捕捉世界重大結構性轉變潛力的長線投資。該行大中華基金業務董事符致華認為，市場波動反映多元化在管理投資風險的重要作用。

調查顯示，與傳統基金相比，有64%香港投資者認為主題投資產品更具前瞻性，而認為能夠為不同行業和地區的結構性趨勢提供投資機會有63%，認為是組成全方位投資組合不可或缺的部分則有61%，反映主題投資與傳統投資產品相輔相成。

另有44%的受訪者認為主題投資產品可以提供比傳統投資產品更高的潛在回報，而有45%認為它們可以帶來備受追捧的投資組合多元化效益。值得留意的是，有41%受訪者希望投資於與他們有共鳴的主題，並透過投資支相關主題的發展，例如有54%希望協助改革醫療技術，53%期望協助推動清潔能源和可持續能源消費，48%則希望協助世界實現碳中和目標。

符致華指出，主題投資能為投資者維持投資組合多元化，同時能令投資者從具有區域性和全球大趨勢的成長型行業中受惠，而顛覆性科技、綠色創新、人口結構和社會轉變、資源稀缺、城市化等為當前最關注的投資機會。