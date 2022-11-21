九龍城聯合道56至58號住宅地盤招標

市區重建局於今年5月公布啟動九龍城區重建發展，區內業主伺機推出旗下舊樓項目招標。世邦魏理仕表示，該行獲委託招標出售九龍城聯合道56至58號住宅地盤，截標日期為12月21日。市場估值約2億港元。

上述物業位於聯合道，前往港鐵宋皇臺站僅5分鐘步行距離，周邊有多個私人重建項目即將落成。是次出售的物業為一幢樓高6層的商住大廈，地盤面積約2,570方呎，屬住宅甲類(2)地盤，可建總樓面約23,130方呎。

該行指出，市區重建局早前宣布啟動的九龍城「龍城」區重建項目，涉及3個大地盤，涵蓋約120個街號的商住樓宇以、九龍城市政大廈及賈炳達道公園等社區設施，總地盤面積達39萬方呎，項目將為九龍城重新注入活力。此外，政府擬建行人隧道連接啟德地下購物街及九龍城區，進一步完善該區的生活配套。

世邦魏理仕香港資本市場家族及私募投資執行董事莫偉豪表示，過去數年疫情肆虐，今年利息快速上升，地產市場無疑有一定調整，早前市建局批出的土瓜灣榮光街/崇安街項目，成交價亦已回落近三成。但隨疫情緩和及市況慢慢回復正常，如明年中社會及經濟活動回復至疫情前水平，未來9個月是物色及收購優質物業的時機，加上住宅發展地盤涉及規劃發展的時間一般為期數年，屆時龍城計劃亦會有更成熟的進展。