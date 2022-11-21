【高盛推介】美團落後大市 本周將公布業績
2022年11月21日 15:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：日前騰訊控股公布減持美團的消息之後，美團曾急跌近6%，及後股價持續於高位震盪，現報153.2港元。
美團將於本周五(25日)公布業績，市場預期第三季非國際財務報告準則經調整虧損11億至溢利15.45億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，美團走勢反覆，資金短線兩邊部署，上周四(17日)股價急挫，資金隨即部署好倉，上周五(18日)則反彈，資金平好倉並流入淡倉部署，周一(21日)再度見流入好倉。
行使價205元附近的美團認購證是現時成交活躍條款，屬中期輕微價外證，當中可留意購(25505)，是行使價230元以下、明年3月或以後到期最高槓桿產品。貼價中長期證則可留意美團購(26540)，時間值損耗較低。
計劃部署美團熊證，貼價、高槓桿熊可留意(61411)，收回價170元，是高槓桿、進取選擇，適合短線部署。
美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.9倍，行使價230元以下、明年3月或以後到期最高槓桿產品。
美團購26540，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿4.5倍，中長期、時間值損耗較低。
美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.2倍，低面值。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。
美團牛59874，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，遠牛。
美團熊61411，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率8倍，貼價、高槓桿。
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