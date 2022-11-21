經濟低迷！逾80%消費者買更多二手商品

買賣平台Carousell發布最新的消費者調查結果，面對近期的環球經濟現況，超過80%消費者較以往購買更多二手商品。而45歲以上受訪者當中，更有86%人士平均每3個月購買一次二手商品。整體調查結果均顯示，消費者對二手商品的接受程度有所提高。

調查顯示，62%受訪者表示在經濟衰退期間考慮購買更多二手商品，而近90%受訪者對二手商品抱持正面至中立態度。消費者在考慮購買二手商品時，最先想到的三個類別是：遊戲機、傢俬及家品和興趣及遊戲，而45歲以上受訪者當中，更有高達76%人表示考慮購買二手傢俬，顯示消費者不但會考慮購買便攜的二手物品，更會把體積較大的家庭用品納入考慮。

宏觀經濟不景氣，二手商品的銷量有增無減，數據顯示，逾90%受訪者認為二手商品在外觀和功能上與全新商品落差不大。二手商品性價比高，而且符合可持續發展原則，正正符合消費者現時最關心的趨勢。

物有所值是推動港人購買二手商品的最大因素。53%受訪者表示，購買二手商品每年可節省最少港幣1,000港元，近10%受訪者甚至認為有可能節省超過港幣5,000元。

81%受訪者把「仍然完好無損」列為購買二手商品的三大理由之一，受訪者選擇不浪費用過的物品，並把使用二手物品視為實踐環保生活方式的一部分。

此外，超過60%受訪者表示享受二手買賣體驗，45歲以上受訪者當中，亦有超過70%認為現時購買二手商品較以往方便，證明便捷、效率高的交易流程有助推動年長消費者接受二手商品。