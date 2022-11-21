中金：港股最壞時機已過 看好明年中國新經濟股

中金公司首席宏觀分析師張文朗估計，明年中國經濟有望回暖，其中包括汽車和互聯網業等新經濟發展或更為亮眼。

張指，明年中國經濟將出現兩個情景，其中之一是如果疫情影響逐步減弱，經濟將逐步復甦，內生動能逐步恢復，同時財政與準財政政策力度亦將加大，驅使國內生產總值(GDP)增長5.2%，亦推動消費物價指數(CPI)按年升幅的平均在2.2%水平。

另一假設則更樂觀，料疫情影響顯著下降，經濟將加速復甦，積壓的消費者儲蓄有望釋放，風險資產表現更加出色。

另邊廂，他料明年美國和歐洲經濟將繼續下滑，美國GDP增速料從今年約2%，下降至明年的倒退1%，歐洲則由今年2.7%增長，到明年減少逾1%。

通脹方面，張預期，目前歐美的高通脹將在明年緩慢回落。相對地，亞太地區經濟明年料溫和復甦，主因美國等海外經濟體雖向下行，但亞太地區有內部需求支持整體經濟向上。

他續稱，明年美國通脹維持高水平，支持美元強勢，有助提升中國出口競爭力，進口則視乎內地經濟明年能否穩步回復，整體對內地明年進出口貿易持「溫和」看法。

該行策略分析師劉剛則指，「中國看增長，美國看通脹，全球看美元」來形容目前各地經濟形勢，認為是作資產配置時需考慮的要項。

他認為，港股面臨三重壓力，包括美國聯儲局貨幣緊縮政策影響整體流動性、中資股增長壓力及地緣局勢影響其風險溢價，這些壓力都令投資者對港股感悲觀，使港股在歷年回調中持續時間最長，惟幅度暫未及2008年的金融危機。

不過，如果這些壓力得以紓緩，港股反彈力度將比A股大。劉剛認為，目前港股最壞情況已過，正逐步修復市場情緒，然後修復估值，再改善盈利。

具體配置方面，港股明年他偏好有政策支持的「政策發力」股，對應為消費和房地產股；另有「預期改善」股，包括互聯網和醫藥股。明年A股配置方面，他同樣偏好消費和地產股，主因受政策加持，中長期則看好製造業升級科技板塊。