【產經直播】港股連跌4日 要落到幾深？
2022年11月21日 16:30
東網電視更多新聞短片
美股上周五(18日)反覆做好，至於本周美國因感恩節假期只有三日半交易，市場關注周四(24日)聯儲局公布的11月初議息會議紀錄，投資者將進一步了解聯儲局官員對放緩加息步伐的取態，另外「黑色星期五」的零售消費表現亦是市場焦點。美股短期會點行？消費股值唔值得關注？
至於港股，周一(21日)低開338點後，最多跌603點，之後跌幅收窄，收市仍跌336點，報17,655點，大市成交縮至1,102億元。港股已經連跌4日，繼續要抖氣？調整壓力又會有幾大？
港股交投表現趨淡靜，加上世界盃揭幕，對港股成交額會唔會有影響？世界盃概念股，如百威亞太(01876)、華潤啤酒(00291)及青島啤酒股份(00168)均收跌，百威亞太更跌6%，有貨的投資者可先食胡？世界盃概念股仲有冇得炒？
恒指公司公布季檢結果，恒生指數成分股加入3隻股份，數目由73隻增加至76隻，康師傅控股(00322)、華潤萬象生活(01209)及海爾智家(06690)進身藍籌之列。重新「染藍」的康師傅逆市升近3%，值唔值得追入？3隻股份揀邊隻？
京東集團(09618)公布截至9月底止第三季業績，收入增逾一成，經調整淨盈利更大升近一倍，好過市場預期，但就預告第四季營收增長放緩，股價績後跌半成，中長線值唔值得買入？另外，小米(01810)及美團(03690)分別壓軸於周三(23日)及周五(25日)公布季績，小米及美團績前分別收跌逾2%及近半成，兩隻股份點揀好？放榜前點部署？
《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道