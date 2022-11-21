【產經直播】港股連跌4日　要落到幾深？

美股上周五(18日)反覆做好，至於本周美國因感恩節假期只有三日半交易，市場關注周四(24日)聯儲局公布的11月初議息會議紀錄，投資者將進一步了解聯儲局官員對放緩加息步伐的取態，另外「黑色星期五」的零售消費表現亦是市場焦點。美股短期會點行？消費股值唔值得關注？

至於港股，周一(21日)低開338點後，最多跌603點，之後跌幅收窄，收市仍跌336點，報17,655點，大市成交縮至1,102億元。港股已經連跌4日，繼續要抖氣？調整壓力又會有幾大？

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