道期跌106點　比特幣企1.59萬美元

美匯指數報107.53；港匯見7.8100；離岸人民幣(CNH)報7.1693；美元兌日圓報141.03；歐元處1.0266；英鎊報1.1836。金價報1,742美元。布油報86.94美元，紐油報79.8美元。比特幣企1.59萬美元。道指期貨跌106點。

●洪灝：恒指料已觸底，未來於16,000至23,000點上落。

●內地擬將5市打造成科創金融改革試驗區，提19項政策。

●瑞銀財管：內地維持「清零」，推遲經濟復甦。

-瑞銀：明年亞洲經濟增長可望達到4.4%。

-瑞銀財管：主要央行料明年次季完成加息周期。

●FTX風暴：

-傳FTX欠50大債權人共241億元，準備賣產或重組。

-FTX風暴後遺症！新加坡擬收緊加密貨幣交易監管。

●泰國上季GDP增長加快至4.5%。

●聯儲官員贊成放緩加息，料利率最終見近5%。

●馬斯克擬擴大Twitter裁員範圍至銷售及合作夥伴團隊。

●南韓本月首20日出口按年跌16.7%。

●歐盟趕禁令前屯積俄國柴油，ARA儲存區裝載量倍增。

●調查：85%港投資者指對主題基金產品有認識

●傳有大型銀行加H按封頂息，經絡：下月勢再上調P。