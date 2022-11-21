宏利呼籲投資者小心Delaware First Holdings股份收購要約

宏利指，與Delaware First Holdings並無任何關連，也不建議或支持接納該非應邀要約。

宏利提醒股東，該小型收購要約的作價低於宏利股票的當前市價。該要約較2022年11月11日（該小型收購要約開始前的最後一個交易日）宏利普通股在多倫多交易所及香港交易所的收市價分別折讓約37.68%和36.30%，亦較2022年11月17日宏利普通股在多倫多交易所及香港交易所的收市價分別折讓約37.30% 和37.27%。

公司指，小型收購要約的目的，旨在收購公司不多於5%的流通股，以避過加拿大及美國證券法規內適用於大多數要約的披露及程序要求。加拿大證管會及美國證券交易委員會已就小型收購要約表達嚴重關注，包括投資者在考慮這類要約時可能不了解有關證券的實際市價與其要約價格之差距。