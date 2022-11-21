聯交所譴責煜盛文化及執董劉牧　並批評前執董夏瑞

該公司於2020年3月13日上市，當時由尚乘環球市場擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而來自經尚乘承配新股人士的所得款項約7,080萬美元，佔集資額約66%。於上市首日，該公司與尚乘簽訂了一份資產管理協議，將合共7,080萬美元存入投資組合賬戶，向尚乘支付了相等於投資金額5%的預付款。然而，該公司的招股章程沒有披露此協議，而該公司亦未有遵守《上市規則》對主要交易的規定。

尚乘將投資金額全部用於認購其聯屬公司所發行的承兌票據。交易於2021年終止，該公司亦贖回投資金額。該公司沒有得到任何利息或回報，而已支付給尚乘的350萬美元費用亦沒有退回。

上市委員會不接納該公司、劉牧及夏瑞就上述安排的情況及背後的商業理由所作出的解釋。香港交易所規則執行部主管Jon Witts表示，新上市發行人須謹記，要從始至終確保投資大眾獲悉發行人的計劃和前景，包括於上市前後或上市後不久所涉及大量資金外流的交易。若發現違反《上市規則》規定的情況，聯交所定必採取監管行動。

聯交所重申，向來十分重視新上市發行人對於所得款項的用途以及首次公開招股中股份配售情況的披露，至今已處理多宗涉及於上市前後或上市後不久作出重大投資及／或付款卻未有妥善披露的個案。