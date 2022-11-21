【新盤直擊】油塘朗譽坐享九龍東發展優勢

美聯何家豪補充，油塘盡享東九龍發展機遇，作為港府大力推行的「起動九龍東」延伸，油塘一脈連接毗鄰的觀塘、九龍灣及啟德發展區等香港第2個商業核心區(CB2)，油塘的吸引力大大提升，區內的物業升值潛力自然會被睇高一線。

朗譽貴為市區盤，出入自然勝人一籌，由項目步行至港鐵油塘站僅8分鐘，港鐵油塘站匯聚了觀塘及將軍澳兩條綫的優勢，乘搭觀塘綫轉眼直達觀塘、九龍灣等CBD2核心區，而搭另一條將軍澳綫亦僅一、兩個站，就到達港島東的鰂魚涌及北角。除了鐵路，朗譽的住客亦有好多選擇，項目距離油塘交通交匯處，僅7分鐘步程，另外高超道沿路亦有多條巴士及小巴路線，穿梭港九新界，甚至機場各地。

美聯何家豪又指，油塘亦鄰近多條主要幹道，除經東區海底隧道，瞬間到達港島東商業區外，隨着今年將軍澳藍田隧道及跨灣連接路通車，以及T2主幹路及茶果嶺隧道工程又已展開，如果全面通車後，油塘至觀塘、九龍灣等將連成一線，屆時往返東西九龍之間的車程，可大大縮短至5分鐘之內。

朗譽擁有完善的交通網絡，起居飲食自然亦得心應手，單是油塘區內就有多間民生商場，好似大本型、鯉魚門廣場、油麗商場等，由樓盤步行前往均僅約7分鐘；至於行街睇戲，則可以前往APM，MegaBox，德福廣場等東九龍一帶商場；想更多選擇，前往將軍澳市中心一帶，以及全新的啟德發展區內的商場亦相當方便。想知樓盤更多資訊，即Click片啦！

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