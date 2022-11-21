大行料明年樓價續跌　太古城售價回8年前　海景戶高位冧3成

香港至今仍未完全取消防疫入境限制，且兩地通關無期，港府對於市場有關樓市全面「撤辣」的訴求又無動於衷，樓市持續失血已成定局，故見新盤銷情未復往日、二手劈價成交不絕、政府賣地成交價持續下滑。挨年近晚，陸續有機構展望明年樓市表現，普遍預計樓價會繼續尋底。作為主要經濟景氣指標的樓市持續不振，只怕百業皆殘！

地產代理美聯發布的「美聯信心指數」最新報28.3點，按周跌1.7%，跌勢持續，創逾3年新低。同時，「美聯樓價指數」最新報152.11點，按周跌0.69%，連跌23周；若與四星期前比較，則跌2.74%，而今年以來累跌約11.36%。美聯物業首席分析師劉家輝指出，目前樓市觀望氣氛濃厚，買家入市審慎，有需要急放盤業主減價，導致信心指數進一步下跌。由於信心指數持續低於屬好淡分界線的平均值，預計樓價仍有下調壓力。

今年樓價已錄雙位數字跌幅，但仍未見底，機構普遍預計明年樓價繼續尋底。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎預期，明年本港樓價將繼續下行，料明年本港樓價或下調5至7%。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，加息周期步伐頗急，影響樓市氣氛轉弱，情況或會持續至明年初，預計第一季樓價會下調約3至5%，上半年或維持單位數跌幅。但若然就業市場及失業率等經濟數據於明年有利好消息，樓價有機會於下半年築底回升。

事實上，近日二手成交「跌到殘」，即使藍籌指標鰂魚涌太古城的海景單位，樓價要跌回8年前才有承接。中原張光耀透露，屋苑本月暫錄約8宗買賣，包括銀星閣中層A室套三房戶，實用面積約749方呎，望海景，9月叫價1,550萬元，累減309.2萬元，獲用家以1,240.8萬元承接，呎價僅約16,566元，貼近同類型單位2014年價位，比去年中套三房單位最高峰期賣1,798萬元，已「冧價」約31%。

港島樓以往最為「保值」，近期都爆發蝕讓潮。該行李嘉儀指，柴灣杏花邨22座高層2室，實用面積約658方呎，三房間隔，望全海景，以893萬元轉手，呎價約13,571元。原業主2019年3月以1,073萬元購入，帳面蝕180萬元。美聯鮑頴鴻指，灣仔杜智臺低層D室，年初開價約620萬元，減價約160萬元，獲外區上車客以約460萬元購入，呎價約12,994元，原業主持貨約5年帳面蝕讓130萬元，或貶值約22%。

二手業主恐慌性地「蝕本掟貨」，周一單日湧現至少10單帳蝕成交，將軍澳佔4宗，區內交投因而回暖。中原柯勇表示，全區過去5日錄約76宗二手買賣，本月累錄約180宗，按月升約43%。同區南豐廣場6座中層E室兩房戶，最新售655萬元。單位2019年11月購入，辣招期滿即沽，帳蝕讓90萬元。

同區將軍澳日中心都一日兩蝕賣。利嘉閣趙洛民表示，其中5座中層E室，實用面積約465方呎，原業主於2019年10月以810萬元購入，剛售710萬元，呎價約15,268元，帳面貶值約100萬元。

此外，個別新界屋苑跌幅更勁。市場消息稱，深井碧堤半島2座中低層單位，實用面積約808方呎，市傳僅售825萬元，呎價跌至約10,210元。原業主持貨約4年，帳面蝕逾210萬元，期內樓價貶值約21%。