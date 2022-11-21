股神新動向　增持日股　舉日圓債券享低息

股神巴菲特旗下的投資旗艦公司巴郡近期動作頻頻，繼早前披露了上季大舉斥資41.17億美元買入台積電後，最新公布增持日本五大商社的股份。以周一收市價估算，今次增持涉及的金額約3,637億日圓(約200億港元)。另有報道指出，巴郡擬發行一批日圓債券，似乎是看中當前日本的低息優勢，趁機鎖定較低的貸款成本。

巴郡最新向日本監管機構提交的資料顯示，其透過子公司National Indemnity Co.在三菱商事的持股比例從5.04%增至6.59%；在三井物產的持股比例從5.03%增至6.62%；在伊藤忠商事的持股比例從5.02%增至6.21%；在丸紅的持股比例從5.06%增至6.75%；在住友商事的持股比例從5.04%增至6.57%。

根據日本監管部門規定，持有上市公司逾5%股權的投資者，須在增持或減持後5個工作日內披露。翻查資料，巴郡於2020年8月斥資約60億美元(約468億港元)入股上述五大商社。今年以來，受惠於商品價格高企，這些投資都錄得不錯的回報，其中丸紅股價年初迄今累升42.74%，表現最佳；而股價升幅最少的伊藤忠商事也累升約24.19%。

巴郡未有披露今次增持上述公司的具體作價，故未能得悉確切的金額。惟按周一收市價推算，今次增持最多的應為屬三菱商事，料涉及約1,015億日圓。

另外，有外媒引述瑞穗(Mizuho)資料顯示，巴郡有意發行以日圓計價的債券，並已委任該行和美國銀行處理這宗潛在的交易，涉及受美國證交會(SEC)監管高級無抵押債券，惟未決定具體發行金額。

巴郡於今年1月也曾發行同類的債券。分析指出，相對環球其他主要經濟體，日圓的利率長期低迷，近期吸引了一些海外機構於當地發行日圓計價債券。根外媒統計，今年以來「武士債」(即外國機構在日本市場發行的日圓債券)及全球日圓債券的發行規模按年大增約60%，達2.72萬億日圓，規模是2019年同期以來最高。

至於早前獲巴郡首度入股的台積電，市場似乎愈來愈看好該公司與整體半導體產業目前展現出的投資價值。摩根士丹利的報告指，台積電股價當前顯著低於合理水平，折讓幅度達30至40%，部分原因在於地緣政治風險。高盛亦預期，台積電能夠在產業下行周期中展現出比其他同業更強的韌性，並抓住5G、人工智能(AI)、高性能運算、電動車方面的長期結構式增長機遇。