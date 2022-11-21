元朗御豪山莊三房做價見6年低　呎價險守8千

樓價不斷尋底，元朗御豪山莊套三房單位，減價70萬元，以530萬元沽出，創同類型單位做價逾6年新低，回到2016年水平。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原周世康表示，銅鑼灣禮賢大廈相隔5年再錄成交，物業高層58A室，實用面積約998方呎，四房間隔望樓景，業主移民在即，由最初叫價1,680萬元，逐步減價至1,180萬元易手，呎價約11,824元。該盤對上一宗成交追溯至2017年，當時中層58室以1,280萬元成交，呎價約11,808元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角富澤花園富達閣高層C室，實用面積約652方呎，原則三房間隔，改為兩房連套房設計，減價約14%，成交價低見860萬元，呎價約13,190元，短短一個月再創屋苑近5年低價。

●美聯曾有聰表示，北角縉景臺1座高層C室，實用面積約420方呎，兩房間隔，以650萬元成交，呎價約15,476元。原業主於2006年10月以約263萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約387萬元，升值約1.47倍。

●中原林龍南指出，北角半山寶馬山花園2座高層B室，實用面積約803方呎，三房連套房間隔，叫價1,950萬元，放盤1年大幅減550萬元，以1,400萬元易手，呎價約17,435元。原業主於1990年8月以237.1萬元買入單位，持貨32年帳面獲利1,162.9萬元，升值約4.9倍。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍屋苑本月暫錄12宗成交，其中碧海藍天佔4宗，平均實用呎價約15,351元，造價較上月下調6%。屋苑5座中層D室，實用面積約505方呎，兩房間隔，享內園景，今年4月開價948萬元，本月初調整至798萬元即獲洽購，最終累減178萬元或19%，以770萬元成交，呎價約15,248元。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣昇悅居3座高層G室，實用面積約603方呎，三房間隔，以約1,050萬元放盤，一個月後吸引區內客洽詢，經議價以1,018萬元易手，呎價約16,882元。原業主於2005年10月以約392萬元購入，是次轉手帳面獲利626萬元，升值約1.6倍。

●利嘉閣羅銘表示，九龍灣麗晶花園7座高層H室，實用面積約447方呎，大兩房間隔，原業主因為換樓，以約560萬元放售單位，惟見市場氣氛欠佳，遂下調價錢至510萬元，最後累減約105萬元，以約455萬元易手，呎價約10,179元。

●美聯黃家明指出，九龍灣德福花園K座高層14室，實用面積約491方呎，兩房間隔，獲睇樓約一個月的外區客以588萬元承接單位，呎價約11,976元。原業主於2011年8月以368萬元入市，持貨超過11年，帳面獲利220萬元，單位升值約六成。

●中原王能表示，觀塘居屋祥和苑本月暫錄5宗成交，包括1宗銀主盤成交，該盤C座中層4室，實用面積約483方呎，兩房間隔，原叫價490萬元，現減價37萬元，已補價自由市場成交價453萬元，呎價約9,379元。

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新界區

●中原范德輝表示，青衣居屋青盛苑中層10室，實用面積約381方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價450萬元，減價20萬元，以430萬元獲承接，呎價約11,286元 。原業主於2008年以88萬元入市，持貨14年帳面獲利342萬元，升值3.9倍。

●美聯姚偉明指出，荃灣綠楊新邨G座高層3室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以563萬元售出，呎價約12,483元。原業主於2010年以282萬元購入物業，持貨逾12年帳面獲利281萬元，升值約1倍。

●中原麥耀倫表示，荃灣區近日睇樓氣氛好轉，成交加快，其中綠楊新邨於過去周末連錄3宗成交，其中B座中層3室成交，實用面積約451方呎，兩房間隔，業主原先堅持叫價650萬元，買家經議價後，終答應減至615萬元成交，呎價約13,636元。

●利嘉閣蕭啟諾指出，天水圍居屋天盛苑D座中層6室，實用面積約433方呎，兩房間隔，原叫價520萬元，由於業主準備移民，加上看淡後市，最終累減90萬元，已補價自由市場成交價430萬元，呎價約9,931元，創屋苑同類市場售價兩個月新低。

●中原曾慧敬表示，新一批白居二買家取證後蜂擁入市，過去周末天水圍居屋交投升溫，錄得至少12宗成交，當中入伙不久的屏欣苑佔約7宗最多。該盤B座低層5室，實用面積約453方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，終減至340萬元成交，呎價約7,506元。

●美聯張國成稱，元朗雍翠豪園1座低層E室，實用面積約488方呎，原業主見樓市持續受壓，開價由590萬元一減再減，最後以538萬元沽出，呎價約11,270元。原業主於1999年以194.8萬元購入物業，持貨23年帳面獲利約355.2萬元，升值約1.8倍。

●中原王勤學表示，元朗御豪山莊6座低層B室，實用面積約656方呎，三房連套房間隔，開價600萬元，以530萬元沽出，呎價約8,079元，創同類型單位逾6年做價新低，回到2016年水平。原業主於1998年9月以191.6萬元買入單位，持貨24年轉售帳面獲利338.4萬元，升值約1.8倍。

●中原陳彥榮表示，元朗YOHO TOWN第5座低層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，今年9月放盤開價730萬元，最近調低至620萬元，獲三組準買家同時洽購，最後以600萬元成交，呎價約13,857元。原業主於2017年2月以512.8萬元購入單位，持貨5年帳面獲利87.2萬元。

●世紀21奇豐蔡惠娟稱，粉嶺居屋嘉盛苑A座低層3室，實用面積約606方呎，屬兩房間隔，原開價408萬元，放盤兩個月累減86萬元，獲同區上車客以322萬元承接，減幅21.1%，呎價約5,314元。原業主早於1995年7月購入上址，當時作價88.12萬元，持貨27年帳面獲利約233.88萬元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋景盛苑B座中層5室，實用面積約541方呎，兩房間隔，放盤3個月，原叫價390萬元，其後調整至350萬元，獲白居二買家洽購，再減7萬元，以343萬元未補價售出，呎價約6,340元。

●中原吳日榮指出，大埔太湖花園1座中層A室，實用面積約440方呎，兩房間隔，8月放盤叫價670萬元，因準備移民而急於放售單位，最終減價90萬元，以580萬元易手，呎價約13,182元。原業主於2002年10月以146萬元買入單位，持貨20年帳面獲利434萬元，升值接近3倍。

●中原曾展鵬表示，沙田春暉花園高層H室，實用面積約316方呎，兩房間隔，去年12月放盤叫價590萬元，放盤近一年累減160萬元，以430萬元易手，呎價約13,608元。原業主於1990年7月以57萬元買入單位，至今升值約6.5倍。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山迎海‧星灣御17座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔望園景，原叫價860萬元，放盤兩個月累減42萬元，以818萬元成交，呎價約16,008元。原業主於2015年4月購入上址，當時作價738萬元，持貨逾7年帳面獲利80萬元，升值約10.8%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑F座低層7室，實用面積約436方呎，兩房間隔，原叫價560萬元，放盤3個月減價45萬元，以515萬元自由市場價沽出，呎價約11,812元。

●香港置業范文濤指出，將軍澳蔚藍灣畔本月暫錄4宗成交，屋苑2座高層A室，實用面積約742方呎，四房間隔，原以1,250萬元放盤，約40日即吸引區內客洽詢，減價117.2萬元，以1,132.8萬元易手，呎價約15,267元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳日出康城LP6第5座高層N室，實用面積約379方呎，一房間隔，最初開價730萬元，大減130萬元或18%，以600萬元易手，呎價約15,831元。原業主為投資者，於2019年3月以624.4萬元一手買入單位，持貨逾3年半，現沽貨帳面蝕讓24.4萬元。

●利嘉閣梁敬嚴指出，將軍澳中心9座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以約636萬元易手，呎價約14,587元。原業主2014年以約486萬元購入上址，持貨約8年帳面獲利約150萬元，物業升值約31%。

●中原伍錦基表示，將軍澳天晉本月暫錄7宗成交，早已超越上月全月4宗交投量，屋苑3座高層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，今年8月開價1,100萬元，吸引10組買家洽購，最終累減170萬元，以930萬元易手，呎價約17,286元。原業主於2009年6月以370萬元購入單位，持貨13年多帳面獲利495萬元，升值逾1.3倍。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳寶明苑A座中層8室，實用面積約597方呎，三房間隔享開揚山景，5月放盤叫價560萬元，近日調整至480萬元，終獲白居二買家以438萬元未補價承接。

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