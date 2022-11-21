九龍再有一手盤推售 油塘項目擬周內開價
2022年11月21日 22:01
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九龍區將有新盤加入戰團，油塘項目最新上載樓書，發展商表示，該盤前期推售部署進入最後階段，擬周內開價。
●油塘朗譽擬周內開價
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周一(21日)上載樓書及開放示範單位予傳媒預覽。保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目預料本周公布首張價單、對公眾開放示範單位及收票，並會視乎收票反應盡快開售。定價會參考九龍東、將軍澳及地鐵沿線新盤，首批將推出不少於127伙，料以一房及兩房為主。
項目由2座樓高37層的住宅大樓組成，提供634伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由246至730方呎，以一房及兩房戶為主打，另設連平台特色戶。
●啟德跑道區澐璟周五起招標發售118伙
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，公布由周二(22日)起停售銷售安排第1號當中待售的106伙。同時，上載銷售安排第2號，落實周五(25日)起以全招標形式推售118伙。最新一批單位大部分早前已推出，但位於第5座的11伙兩房單位全數抽起停售。最新招標期為11月25日起至明年6月30日。
該盤早前推出首批單位時，未有跟隨地產建設商會的招標指引，兩房標準戶以招標形式發售。發展商曾回應表示，集團並非地建會會員。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期錄取消交易
樓價下行，削弱新盤買家入市決心，月內一手市場取消交易數字繼續上升。恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，最新錄得取消交易個案，涉及單位為E座2樓8室，實用面積436方呎，兩房間隔，原本於本月13日以640.13萬元沽出，呎價約14,682元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。資料顯示，該期數項目由上月開售至今累沽108伙，總成交金額逾5億元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄341宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得341宗終止買賣個案，佔成交量846宗40%，而涉及總成交金額逾52.8億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加6宗個案，單日本月累計有31宗，新個案包括8A座58樓D室，實用面積1,022方呎，四房連工作室間隔，原本於去年6月以2,746萬元成交，當時呎價約26,869元，惟交易已於上周五(18日)終止。