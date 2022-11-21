九龍再有一手盤推售　油塘項目擬周內開價

九龍區將有新盤加入戰團，油塘項目最新上載樓書，發展商表示，該盤前期推售部署進入最後階段，擬周內開價。

●油塘朗譽擬周內開價

項目由2座樓高37層的住宅大樓組成，提供634伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由246至730方呎，以一房及兩房戶為主打，另設連平台特色戶。

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該盤早前推出首批單位時，未有跟隨地產建設商會的招標指引，兩房標準戶以招標形式發售。發展商曾回應表示，集團並非地建會會員。

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