美股偏軟　紐油挫逾5%　恒指夜期高水逾百點

臨近年尾，各大行紛紛發表對明年美股的展望。繼摩根士丹利早前預測美股明年「先跌後升」，高盛亦預期股市波動加劇，至明年底時標指仍看4,000點，與目前水平相若。美股周一早段偏軟，標指跌13點，報3,952點；道指曾跌2點，報33,742點；以科技股為主的納指跌46點，報11,099點。港股夜期報17,760點，升96點，高水104點。

高盛策略師Peter Oppenheimer策略師在報告中指出，現時美股尚未符合一些「見底」的條件，包括美國利率要先見頂、股市估值低殘至完全反映經濟衰退的水平。他指出，即使技術指標向好，但近期美股的升勢料不可持續，因為經濟和企業盈利表現的惡化速度依然相當快。

另邊廂，買方機構對股市前景看法也偏淡，基金公司普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，其於本月減低了對股票的配置，原因是央行仍然採取激進的緊縮政策，故對股市環境保持謹慎。

不過，普徠仕於本月增加了高息債券配置；同時適度增加澳洲債券配置，以作為股票的避險工具。Nuveen投資總監兼全球固定收益主管Anders Persson同樣看好債市，直言「安全選擇比以往任何時候都更加重要」，又謂明年經濟衰退的風險將大大增加，經濟增長放緩不利周期型股票，而利率上升則使增長型股票承壓。

國際油價跌擴大至5%，紐約期油報每桶76.09美元，布蘭特期油報83.21美元。此前有消息指，包括沙特阿拉伯在內的石油輸出國組織及盟友(OPEC+)考慮每日增產石油50萬桶。

企業消息方面，在美國上市的富途控股亦公布了截至9月底止一季業績，期內收入按年升12.39%至19.45億港元(下同)；列帳純利按年升22.66%至7.54億元。截至9月底，開戶客戶數目達到313萬個，按年升21.4%；有資產客戶按年增23.8%至144.5萬個。公司又表示，上季淨增加的5.8萬個有資產客戶中，有90%來自香港及海外市場。富途股價早段曾升1.58%。