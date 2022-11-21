高盛：美股熊市未完　點樣投資最好？

外媒報道，高盛集團策略師表示，冀望明年股市向好的投資者恐將失望，直指熊市仍未結束。

高盛Peter Oppenheimer和Sharon Bell等策略師在周一(21日)一份報告中指出，「仍未到達普遍與股市低谷相符的條件」。他們指，要令股市持續復甦，需要利率觸及峰值，且估值降低以反映經濟衰退。

他們料，標普500指數明年底將以4,000點收官，比上周五收市僅高0.9%；歐洲斯托克600指數明年將收高約4%，至450個基點。

近期，全球多個股指進入技術性牛市。惟高盛策略師們指，這種升勢不可持續，因為在經濟及利潤增長惡化的速度放慢前，股市通常不會由谷底反彈，他們說「股市短線走勢或會動盪和下行」。

高盛預計，亞洲股市明年將有超群表現，MSCI亞太(除日本外)指數全年將上升11%，至550點。花旗集團周一表示更加看好中國股市，稱北京在防疫清零及房地產問題上的轉向料將提振盈利。

熊市未變的背景下，Oppenheimer及其團隊建議專注於財務強勁和利潤率穩定的優質公司，以及估值風險有限的高價值和能源及資源類公司股票。