張忠謀口風突變　3納米晶片生產線將落戶美國

半導體近年成為各地政府關注的焦點產業。有「半導體教父」之稱的台積電創辦人、年屆91歲並且已經退休的張忠謀，過去曾稱美國生產成本高昂令人卻步，似乎不滿台積電赴美設廠。不過，最近他突然改變口風，親口確認台積電仍將在美國擴展先進晶片的產能，於亞利桑那州建設5納米製程工廠後，更先進的3納米製程也會「落戶」美國。

「美國夢」每年吸引了無數人才到美國打拼、乃至落地生根，該國龐大的消費市場也為企業帶來了無盡商機。不過，高昂生產成本、繁瑣的勞工法規，卻令許多製造業公司望而卻步。張忠謀過去也曾經表示，在美國的生產成本較台灣高50%，又狠批當地生產「昂貴浪費又白忙一場」。當時已退休的他更表示，台積電赴美設廠不是他本人的決定，似乎話中有話。

不過，張氏近日出席活動時卻「打倒昨日的我」，稱不排斥赴美設廠，直言此事「對美國非常重要，也非常需要」。不止如此，張忠謀伉儷將於12月6日出席亞利桑那州工廠的「移機典禮」，更邀請了美國總統拜登參加，只是尚未確認後者會否出席。

市場對於台積電在美國擴展先進製程產能其實早有預測，只是想不到會由張氏親口確認這一消息。張又稱，台積電在美國投資的製程屬於「N-1」，即比台灣最先進製程往後一代，但已是美國最先進的製程。