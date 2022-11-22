【賣樓走資】憂經濟下行被「開刀」　滬二手放盤逾13萬個

在經濟衰退風險大增之下，全球多國政府稅收不如預期，開支有增無減，令財政壓力愈益沉重，擬紛紛向富人「開刀」徵稅。中國二十大會議報告也首次提及「規範財富積累機制」等，引起外界熱議當局是否要向富人「開刀」。最近內地個別大型城市，就出現富人大舉放售豪宅套現的情況，相信官方有必要繼續加大力度以有效穩定市場預期，鞏固信心。

內地富戶賣產套現似有加速之勢，有媒體引述內地網上房地產數據顯示，富人聚居地上海10月二手房掛牌出售個案達13.54萬個，按月上升7.8%，相較2021年底的數字更大升近三成。其中浦東新區的地產中介更指，富人都冀趕及在樓價下跌前出貨，當中大部分不是想套現移民，就是計劃將資金調到海外去。

業主：套現移民葡萄牙

上海富人爭相放盤賣房，放盤業主Eddy Zhou對媒體表示，正計劃套現移民至葡萄牙，又稱內地樓價下行之勢經已形成，故他冀其逾1,000萬元人民幣(下同)樓盤能盡快出貨。他又預計，在未來幾年，無論上海或全中國，都會有愈來愈多的中產階級，因擔心內地經濟前景而移民。另有一名不願具名的北京業主，因擔心該市會實施房產稅，加重持有樓宇的成本，故將自己的住宅放盤求售。

掛牌出售量大增，但成交量卻連續3個月降溫。據了解，樓價1,000萬至1,700萬元的「老破小」(在主城區無電梯舊住宅)與「老大舊」(與老破小相似，但面積較大)住房成減價的重災區，不大幅降價，難以吸引買家。回看國家統計局的二手房價指數，上月不論是上海，廣州、深圳、天津、重慶、杭州等多個主要大城市都錄得樓價按年和按月下跌。

建銀國際發表研究報告，指出11月首兩個星期，15個主要城市的住宅成交量繼續按周分別下跌15%和22%，以及按年下跌28%和38%，故預料本月全月成交量都會向下。然而該行同時補充，因看到內地樓市政策放寬，不論是對房企融資、買家按揭，以致地區上的行政指導都見放寬，故該行預期，內地樓市會出現逐步回復。

官方續穩定市場信心

官方則繼續不遺餘力穩定市場信心。中國人民銀行、中銀保監聯合召開全國商業銀行信貸工作座談會，重申要落實房地產長效機制；另「保交樓」傳再出新政，人行擬向商業銀行提供2,000億免息再貸款。

信貸評級公司穆迪發表報告，指內地政府近期加大對開發商融資的支持措施，需要時日方能見效。在需求疲軟之下，內地樓市展望仍然是負面，預料明年全國住宅合約銷售額將按年下跌10至15%。