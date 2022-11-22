林嘉麒：美國通脹威脅遠未解除

市場每每在憧憬時爆升，過後就歸於平淡。市場在美國公布了低於預期的10月消費物價指數(CPI)後，投資者對於未來利率走向轉趨樂觀，帶動美股飆升，惟近日在沒有進一步催化劑的情況下開始缺乏方向。

標普500指數已經連續6個交易日沒有上漲或下跌超過1%，這是自今年1月以來的首次，加上世界盃開鑼，預計未來幾周的市場成交將較淡靜，波動或進一步趨於平緩。事實上，本周投資市場焦點是聯儲局會議紀錄，相信內容可預示聯儲局官員的想法。

聯儲官員再釋「鷹」派信號

話說回頭，美國10月CPI按年增速創9個月新低，核心CPI增速的回落幅度亦超於預期，政治角度上，難怪美國總統拜登也說美國在遏制通脹方面取得進展。然而，過去已不時強調「增速放緩」並不代表聯儲局會停止加息步伐。最近一周，多位聯儲局官員再次給出明確的「鷹」派信號。

美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局限制性政策利率的最低水平是5至5.25厘，10月份通脹資料雖然「令人鼓舞」，但下次「可能很容易走相反的路」，通脹情況依然糟糕，更認為勞動力市場沒有出現太多降溫。為避免上世紀70年代所犯錯誤，當局寧可在更長時間內保持較高的利率。布拉德強調，到目前為止，貨幣政策立場的變化(緊縮政策)似乎只對觀察到的通脹產生了有限的影響，但加息幾乎沒有對金融市場造成影響壓力。事實上，投資者抱住樂觀的心態看短期有驚喜的數據，但卻忽略了宏觀的整體形勢。

另外，明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利說得更白，暫時難以預測聯儲局需要將利率提高至何種水平，但在通脹明顯見頂之前不應停止加息。卡什卡利並指，需要確信通脹至少已經停止攀升，以至於不會進一步落後於曲線，然後才會主張停止未來加息的進程，但目前還沒有到這個水平。如他所言，現在看到的是放緩，而他的要求是「停止攀升」，意即按年變動是「零」吧，而7.7%通脹距離零是相當遙遠的距離。

提防港股升浪再度逆轉

另外，要留意的是，上周美匯指數見過105.15水平後反彈，昨日已重上107.5水平。美元走強，港股在科技股拖累下回補了上周一的上升裂口，及回測了10天平均線支持。同時，由於昨日是以裂口下跌來回補裂口的，假如短線這裂口回補乏力，技術走勢就會出現島形頂的狀況，今輪升浪隨時逆轉，因此，未來數日恒指的走勢相當關鍵。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

(作者為註冊持牌人士)