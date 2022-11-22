陳蓓敏：股民成驚弓之鳥　港股信心修復需時

美國本周因感恩節關係，只有三日半交易日。周四休市，周五為半日市。周內有多項經濟數據公布，如11月份製造業PMI和10月新屋銷售等，但影響性有限，因為大體美國經濟數據布局已盡知。周四聯儲局公布11月議息會議紀錄，市場觀望12月和明年一月加息步伐和方向。估計已是在聯儲局掌握之中，美元轉強。美國感恩節前後，料見美國金融市場平穩樂觀。近期G20高峰會和APEC會議皆暗示，整體世界大國布局微妙變化。雖然如此，並非表示大國間可誠意溝通，各國仍存博弈之戰，爭奪話語權。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)