陳蓓敏：股民成驚弓之鳥 港股信心修復需時
2022年11月22日 07:00
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美國本周因感恩節關係，只有三日半交易日。周四休市，周五為半日市。周內有多項經濟數據公布，如11月份製造業PMI和10月新屋銷售等，但影響性有限，因為大體美國經濟數據布局已盡知。周四聯儲局公布11月議息會議紀錄，市場觀望12月和明年一月加息步伐和方向。估計已是在聯儲局掌握之中，美元轉強。美國感恩節前後，料見美國金融市場平穩樂觀。近期G20高峰會和APEC會議皆暗示，整體世界大國布局微妙變化。雖然如此，並非表示大國間可誠意溝通，各國仍存博弈之戰，爭奪話語權。
過去一年，整體外圍金融市場，雖見動盪非常，但在股票市場表現，算是在合理波幅上落，唯獨港股除外。港股昨日曾跌逾600多點，收市跌幅收窄至336點，收報17,655點。短線重要支持關口為17,100水平。科技股大上大落格局未變。投資者經歷香港金融浩劫後，成驚弓之鳥。信心需要時間修復，但多久、多長，木宰羊，天曉。今日兩電將公布明年電費加幅，市場估計逾一成增幅，隨着燃料成本增加，兩電加費難免，但民生仍陷困局，政府會否有任何對策，難有期望。昨日兩電為逆市奇葩，錄得升幅。電能實業(00006)股價進賬1.14%，中電(00002)微升0.2%。前者息率較見吸引。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)