道指跌45點　油價曾挫6%

2022年11月22日 07:49
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數升至107.78；港匯見7.8037；離岸人民幣(CNH)報7.1727；美元兌日圓處142.12；歐元報1.024，英鎊報1.182。金價處1,738.72美元。布油報87.82美元，紐油報80.22美元。比特幣跌2.9%，至1.57萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。
    ●道指收報33,700點，跌45點或0.13%；標指收報3,949點，跌15點或0.39%；納指收報11,024點，跌121點或1.09%。
    ●港股ADR指數上升，按比例計算，收報17,603點，跌51點。
    ●即月恒生指數夜期收報17,607點，跌57點，低水49點，成交14,223張。
    ●據報石油輸出國組織及盟友(OPEC+)討論增產，一度拖累國際油價急挫逾6%，收市收復大部分失地。紐約期油收報每桶79.73美元，跌0.35美元或0.44%；倫敦布蘭特期油收報每桶87.45美元，跌0.17美元或0.19%。
    ●紐約期金收報每安士1,739.6美元，跌0.8%。
    ●英國富時100指數收報7,376點，跌8點或0.12%；德國DAX指數收報14,379點，跌51點或0.36%；法國CAC指數收報6,634點，跌10點或0.15%。
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