港股好淡爭持 ATMJ挫2至4% 滙豐靠穩

港股好淡角力，恒生指數低開30點後一度倒升近百點，高見17,751點遇阻，隨即跌近200點，於17,400點水平爭持，失守10天線(17,520點)。國企指數及科技指數跌70點，主板成交350億港元。

大型科網股持續回吐拖低大市，美團挫4%，是表現最差藍籌；阿里巴巴跌3.1%；京東集團跌2.6%；騰訊跌2%；網易跌1.1%；小米集團跌0.5%。

金融股普遍靠穩撐市，滙豐控股升0.2%；友邦保險升0.1%；工商銀行升0.8%；建設銀行靠穩。中國平安跌0.3%；香港交易所跌2.2%。

內需消費類股份沽壓重，李寧跌3.1%；申洲國際跌2.2%；周大福、海底撈及安踏體育跌1.8%。

中、港房產股做好，龍湖集團升1.5%；新世界發展升1.4%；中國海外、九龍倉置業、恒隆地產、華潤置地及新鴻基地產升0.6%至1.2%。

【09:21】港股窄幅上落 騰訊及阿里跌1% 滙豐靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌30點或0.17%，報17,625點；國企指數低開8點或0.14%，報5,993點；科技指數跌22點或0.61%，報3,609點。

大型科網股普遍下跌，阿里巴巴跌1.2%；騰訊跌1%；美團跌0.3%；小米集團跌0.2%；京東集團升0.1%。

金融股個別發展，友邦保險跌0.5%；香港交易所跌0.2%；滙豐控股及中國平安無起跌；工商銀行升0.2%；招商銀行及建設銀行升0.6%。

人民銀行再有政策撐樓市，內房股做好，碧桂園高開3.6%；萬科企業升近3%；龍湖集團升2.7%；中國海外升0.8%。