人行推2000億保交樓貸款支持計劃　向商銀提供零成本資金

內媒報道，在人民銀行、銀保監會聯合召開的全國性商業銀行信貸工作座談會上，人行副行長潘功勝介紹，在前期推出的「保交樓」專項借款的基礎上，人民銀行將面向6家商業銀行推出2,000億元人民幣(下同)「保交樓」貸款支持計劃，為商業銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持「保交樓」工作。

目前該結構性政策工具具體操作方案正向商業銀行徵求意見，並將於近期推出，以推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

對於各銀行較關注的房地產貸款集中度管理問題，潘功勝指，將房地產貸款集中度管理的過渡期延長兩年。

此外，人行行長易綱在2022金融街論壇年會上表示，房地產業關聯很多上下游行業，其良性循環對經濟健康發展具有重要意義。

易綱指出，針對前期一些房企風險暴露導致逾期交樓，央行推出了2,000億元「保交樓」專項借款，支持已售住房的建設交付，並研究設立了鼓勵商業銀行支持「保交樓」結構性政策工具。他又強調，最近他們擴大了支持民企發債的「第二支箭」，為民企發債提供風險分擔，民營房地產企業也在支持範圍以內。