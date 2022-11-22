【高盛推介】阿里受壓落後大市 資金趁低吸納好倉
2022年11月22日 10:50
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(21日)跌約4.8%，周二(22日)早段繼續下跌。早上低開約1.2%後跌幅擴大，現報73.85港元，跌約3%，跌幅較大市深。恒指公司於上周五(18日)公布季檢結果，當中阿里權重增加0.61個百分點至7.57%，有券商料將有1.26億美元的潛在被動資金流入。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金趁低吸納好倉，錄得約1,600萬元資金流入，為周一最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(27151)。中期選擇可留意低面值阿里購(25403)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(61089)，遠牛選擇可留意阿里牛(59877)，與現價有約5及10元收回距離。
阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿4.2倍，中期、低面值。
阿里牛61089，收回價70元，行使價68元，換股比率100，槓桿比率12.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。
阿里牛59877，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽27994，行使價57.12元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.0倍，低面值、低街貨。
阿里熊51568，收回價85元，行使價87元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。