【高盛推介】阿里受壓落後大市　資金趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(21日)跌約4.8%，周二(22日)早段繼續下跌。早上低開約1.2%後跌幅擴大，現報73.85港元，跌約3%，跌幅較大市深。恒指公司於上周五(18日)公布季檢結果，當中阿里權重增加0.61個百分點至7.57%，有券商料將有1.26億美元的潛在被動資金流入。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金趁低吸納好倉，錄得約1,600萬元資金流入，為周一最多資金流入的個股相關資產。

阿里購27151，行使價79.93元，2023年3月24日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿4.2倍，中期、低面值。

阿里牛61089，收回價70元，行使價68元，換股比率100，槓桿比率12.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。

阿里牛59877，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里沽27994，行使價57.12元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.0倍，低面值、低街貨。

阿里熊51568，收回價85元，行使價87元，換股比率100，槓桿比率5.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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