【高盛推介】美團表現落後　本周五公布業績

高盛(亞洲)有限責任公司：美團將於本周五(25日)公布業績，市場料今年第三季，非國際財務報告準則經調整虧損11億至溢利15.45億元人民幣。美團日前受騰訊控股公布減持其股份的消息影響，周一(21日)重回150港元水平收市，跌約4.9%，周二(22日)早段繼續下跌。早上低開約0.3%後跌穿150元，最低見143.1元的過去近兩周低位。現報143.2元，跌約6.1%，表現落後大市。

觀察個股輪證資金流向，可見好倉於周一獲資金趁低轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約2,500萬元資金流入。淡倉於上周五(18日)錄得約1,510萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，則見周一北水轉向買入美團，錄得約1.3億元資金淨買入。

美團購25505，行使價205元，2023年3月24日到期，實際槓桿5.8倍，行使價230元以下、明年3月或以後到期產品中，槓桿最高。

美團購26540，行使價175.6元，2023年3月27日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、中長期、時間值損耗較低。

美團牛59874，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率17.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽27820，行使價118.08元，2023年4月20日到期，實際槓桿3.1倍，中年期、低面值。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿2.8倍，貼價。

美團熊61411，收回價170元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，高槓桿近熊。

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