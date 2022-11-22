調查：逾半港人料樓價未來一年續跌　僅15%有興趣置業

花旗銀行於今年9月訪問逾1,000名年齡介乎21至60歲的香港市民，發現對未來12個月樓價感樂觀的受訪者比例，從去年同期的38%，大幅回落至今年第三季的12%，有51%被訪者認為未來12個月樓價會下跌。

花旗發表《2022年市民置業意向調查》，發現有16%受訪者認為現時是置業好時機，較去年同期上升達4倍，更是近十年來最高紀錄；不過，結果未見帶動受訪者的置業意欲。有興趣置業的受訪者比例，較去年同期的13%微升兩個百分點至15%，反映受訪者對置業抱持觀望態度。

有興趣置業的受訪者當中，逾6成表示期望樓價進一步下跌至理想水平再去置業，他們平均期望樓價下調17%。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊認為，利率上升及香港經濟環境轉差影響市民置業意欲，預期整體樓價從去年8月的高位下調20%。她認為，港府不希望本港樓市大幅調整，或於整體樓市從高位下調15%至20%時，取消部分樓市辣招「托市」，包括15％從價印花稅(DSD)。

她預期，明年本港經濟回暖，通脹回穩、失業率進一步下跌，會令購買力重返樓市，料樓市明年第二季見底。市場預期美國聯儲局加息周期持續至明年初，她預期港息會加多1.125厘才見頂，2023年第二季的實際供款利率將高達4厘。

另外，有興趣置業的受訪者中，59%會考慮用按揭保險計劃，當中有37%預期會購買451萬至600萬港元的物業。李透露，目前該行客戶選擇按揭保險計劃宗數超過5成，與調查結果相若，認為銀行有充足的壓力測試，料不會客戶的供款能力造成負面影響。