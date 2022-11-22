富臨：開店策略復常下月增數間舖 冀防疫限制再放寬
2022年11月22日 15:56
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（左起）富臨集團執行董事楊振年、副主席兼行政總裁鄔錦安
隨着疫情逐步消退，富臨集團(01443)副主席兼行政總裁鄔錦安表示，開店策略已「Back to normal」（復常），今年在中環、銅鑼灣等旅客區新開店舖有所增加，又透露下月將開數家店舖，包括新韓式居酒屋及「PHI COFFEE & PANCAKE」咖啡店等。
鄔錦安表示，今年已開店約20家，預計明年擴張步伐與今年相若，主要是與優質商場合作。
他續表示，「0+3」政策之下，港人外遊條件放寬，聖誕節會有「若干合理變化」，但預計12月份表現仍不俗。雖然明年經濟前景未明，中港兩地通關最樂觀也要到明年底，但是防疫措施已屆尾聲，期望營商環境持續改善，集團對明年表現持保守樂觀看法。
港府上月放寬餐飲處所每枱人數上限至12人，宴會人數上限亦放寬至240人。
集團執行董事楊振年表示，對於餐飲及零售業而言，何時放寬防疫政策及旅客重新來港才是關鍵。目前抵港旅客政策放寬至「0+3」、安心出行、餐桌距離等限制仍對業界造成打擊，期望港府進一步放寬防疫限制。